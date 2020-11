Store utskiftninger i Pentagon

Det gjøres store utskiftninger i toppledelsen i forsvarsdepartementet i USA. Blant de som forfremmes finner man flere personer som beskrives som lojale overfor presidenten, skriver NBC.

De nye utnevnelsene ble offentliggjort av USAs forsvarsdepartement tirsdag. Utnevnelsene kommer etter at minst tre andre høytstående tjenestemenn har blitt sparket eller sluttet etter at det mandag ble kjent at presidenten har sparket forsvarsminister Mark Esper.

Demokraten Adam Smith, som leder komiteen for væpnede tjenestemenn i Representantenes hus, er bekymret for utskiftningene.

– Det er vanskelig å overdrive hvor farlig det er med utskiftninger på høyt nivå ved forsvarsdepartementet i en overgangsperiode mellom presidenter, sier han til Washington Post.

Kontroversielle figurer

Flere av de som forfremmes tirsdag beskrives som kontroversielle.

Blant de som fikk nye roller i forsvarsdepartementet tirsdag finner vi Anthony Tata. Tata er en tilbakevennende Fox News-gjest, og vil erstatte James Anderson som ny undersjef for forsvarspolitikk. Han har flere ganger skapt kontroverser med sine utsagn om islam. Ifølge Washington Post har han også kalt tidligere president Barack Obama for terrorist.

Ezra Cohen-Watnick tar over rollen som undersjef for etterretning. Han har tidligere for den svært kontroversielle sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

Kash Patel blir den nye forsvarsministeren Christopher Millers stabssjef. Han er tidligere rådgiver til den republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes, som jobbet med den kontroversielle etterforskningen av Russlands innblanding i valget i 2016.

Urolig stemning

Mandag ble det klart at Trump hadde gitt forsvarsminister Esper sparken, og gitt jobben til Christopher Miller. Miller kommer fra jobben som leder for USAs nasjonale antiterror-senter.

Sparkingen av Esper var president Trumps første endring av personell siden han tapte valget, og har fått demokrater til å ytre bekymring rundt den nasjonale sikkerheten.

Flere medier beskriver natt til onsdag norsk tid stemningen i Pentagon som urolig.