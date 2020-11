– Hun frykter faren

En dommer i Los Angeles sa natt til onsdag nei til å frata James Spears rollen som verge for datteren. James har kontrollert datterens liv og karriere de siste 12 årene.

Dommeren holder likevel muligheten åpen for å vurdere fremtidige forespørsler fra Spears-leiren om å fjerne vergemålet.

– Min klient har informert meg om at hun er redd for faren sin, sier Britneys advokat Samuel D. Ingham, som sier de vil fortsette å kjempe mot vergemålet, ifølge AP.

Popstjernen har hatt en pause fra artistkarrieren siden tidlig 2019.

James Spears' advokat trakk fram den gode jobben han har gjort som datterens verge, og at han har gjort at hun har gått fra å ha gjeld til å være god for over 60 millioner dollar.

Advokat Vivian Lee Thoreen sa videre at å fjerne faren som verge ville gjøre Britney den skaden det var ment å skåne henne fra.

– Jeg mener det ikke finnes et snev av bevis for å støtte at min klient fjernes fra denne rollen, sa hun videre, og omtalte uttalelsene om at Britney skal frykte sin far som sladder og rykter.

Britney har ifølge AP anerkjent at vergemålet var nødvendig da det startet, da hun hadde sitt offentlige sammenbrudd i 2008. Spears skal ha innrømmet at det trolig reddet karrieren hennes.

Hun har stort sett holdt stille om vergemålet, men i august begynte hun å snakke offentlig om ønske om å velge hvem som hadde makten over henne. Hun har også sagt at hun har sympati for de av fansen hennes som har protestert og krevd at de som har kontrollen må frigjøre henne under hashtaggen #FreeBritney