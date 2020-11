Varsler nytt søksmål

Trump-kampanjen varslet tirsdag at de vil levere et nytt søksmål i Michigan.

Trump-kampanjen ønsker at resultatene fra delstaten ikke skal bli sertifisert før det kan bevises at stemmene ble avlagt lovlig, skriver Reuters. Joe Biden vant delstaten med over 140.000 flere stemmer enn Trump.

Søksmålet føyer seg inn i en rekke søksmål fra Trump-kampanjen i et forsøk på å sikre en andre periode for Donald Trump som president, til tross for at tidligere visepresident Joe Biden er utpekt som USAs neste president.

– Vi vil sikre oss at ingen stemmetall inkluderer falske eller ulovlige stemmesedler, sier Trumps advokat Matt Morgan.

Dommere har allerede avvist søksmål i både Michigan og Georgia, og jusseksperter sier Trump har liten sjanse til å endre resultatet av valget. Den sittende presidenten ser likevel ikke ut til å gi seg, og har hele tiden hevdet at han er den rettmessige vinneren av forrige ukes valg.

Biden-rådgiver Bob Bauer kalte tirsdag søksmålene «teater, ikke virkelige søksmål».