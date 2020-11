Problemer med all betaling i Norge

Det er problemer med BankID, Vipps og andre betalingsmåter over nett i Norge.

– Det er et problem hos leverandøren Nets som påvirker all betaling i Norge, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til TV 2.

Hun sier at man kan betale på vanlig måte med bankkort i butikker, men at de går på reserveløsninger og at man ikke bruke tapp-funksjonen.

Vipps meldte om problemet klokken 22 tirsdag kveld på Facebook.

Til VG, som først meldte om saken, sier pressesjef i Nets, Søren Winge, at de har noen problemer som påvirker betalinger i Norge og Danmark.

– Vi arbeider med å identifisere problemet så fort som mulig. Det har holdt på siden klokken 22 og påvirker terminaler og nettbetaling. Vi håper det blir løst i kveld, sier han.