Hyller effekten av lek etter verdenscupseieren

18. oktober tok Lucas Braathen sin første verdenscupseier i Sölden, og det takker han alternativ trening for.

I sesongåpningen i Sölden 18.oktober gikk Lucas Braathen helt til topps og tok sin første verdenscupseier. I det ene henget i løypa holdt det på å gå galt, men han stod på skiene og 20-åringen gir æren til effekten av alternativ trening.

– Det er det her jeg brenner for: det å kunne mest mulig og kunne leke seg litt på mest mulig måter. Det er det jeg synes er gøy. Ski for meg er bare nok en arena å ha det gøy på, forteller Lucas Braathen.

– Er helt overbevist

20-åringen driver blant annet med dødsing om sommeren, skating og triksing på trampoline. Han er overbevist over at nettopp dette hjelper han i trøblete situasjoner på ski.

– Den tiden du er i lufta hvor du må gjøre koordinative bevegelser for å ende opp på beina, selv når du er der du ikke skal være til enhver tid, vil du befinne deg i ofte i rennsituasjoner på ski, forteller Lucas Braathen og fortsetter:

– Jeg mener, og er helt overbevist om, at det har hjulpet meg mye. Det hjalp meg også i Sölden i bunnen av henget og jeg tror det er en stor grunn til at jeg ikke gikk ut der.

– De er ikke mega happy

Aktivitetene er av den litt mer lekne sorten og Braathen er tydelig på at hvis han ikke har mulighet til å fortsette med den alternative treningen, blir ikke ski verdt det.

– Jeg får mange spørsmål om dette er lurt, men for meg hjelper dette definitivt på koordinasjon. Hvis jeg er ille ute i en løype, så får jeg veldig igjen for kroppsbeherskelsen, fortalte Braathen TV 2 i sommer da han og Birk Ruud «dødset» på Kadettangen i Sandvika.

Og på spørsmål om hva landslagsledelsen tenker om denne type trening, svarer Braathen:

– De er ikke sånn mega, mega happy. Det er ikke tommel opp, lets go, jeg motiverer dere til å gjøre det. Men altså, hadde ikke jeg kunnet drive på sånn som jeg gjør i dag, så hadde jeg ikke giddet å stått på ski.