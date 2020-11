Tatt for kjøring i påvirket tilstand

Den 43-år gamle skuespilleren, Jonathan Rhys Meyers (43) ble nylig tatt for å kjøre i påvirket tilstand, det melder det amerikanske nettstedet TMZ.

Skuespilleren skal ha medvirket i en singel-ulykke med bilen sin i Malibu, og da politiet ankom virket han ruset. Han ble arrestert for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Nettstedet skriver at kausjonen ble satt til 5.000 dollar, noe som tilsvarer ca 45.000 kroner, med et løfte om å møte i retten 25 februar neste år.

«Den 12. mann»-skuespilleren har en historie med alkoholmissbruk og det er ikke første gang han har blitt tatt av politiet. For to år siden ble han tatt av politiet på flyplassen i Los Angeles, da han tilsynelatende ble tatt for å ha røykt e-sigarett på flyet mellom Miami og LA.

Meyers skal angivelig ha vært innom rehab flere ganger tidligere. Første gang i 2005 for alkoholmissbruk, for å så returnere to år senere. Den tredje gangen var i 2009 og fjerde i 2015 hvor han offentlig beklaget seg etter at bilder av at han drakk rett fra en vodka-flaske ble publisert.