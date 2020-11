Derfor svarer han ikke på frierbrevene

Solen skinner over Trønderlag og vi møter Farmen-aktuelle Sindre Nyeng (23) på parkeringsplassen utenfor jobben hans i Verdal.

– Dere kan bare følge etter meg, gården er ikke på GPS, forteller han oss før han hopper inn i bilen sin og kjører.

Etter 45-minutter på svingete Trøndelagsvei kommer vi frem til Mosvik hvor besteforeldrene har gård.

– Velkommen til Mosvik, nå skal dere få være med på en av mine store hobbyer, sier han med et glis, mens han går mot hestene på gården.

Han peker på en brun hest som han selv eier sammen med fetteren sin.

– Den heter noe så ydmykt som «Super-Vinner», den har vunnet to av tre løp, så den lever opp til navnet sitt.

Se hele intervjuet fra gården øverst i saken.

Firbeint hobby

Nyeng, sammen med resten av familien har drevet med travhester så lenge han kan huske.

– Det er så enkelt som at bestefar har holdt på med det siden 70-tallet tror jeg. Og da jeg vokste opp så ble vi satt som eiere også ble vi tatt med i stallen fra vi var små gutter, så interessen er medfødt kan man si, forteller han engasjert.

Selv om Nyeng har trent travhester hele livet så kjører han ikke løpene selv.

– Jeg kom aldri inn i rett miljø også må du være nesten gal for å tørre å sitte bak. I tillegg må du være nærmere 60 kg og ikke 100 kg som jeg er, ler han.

– Så det har noen naturlige begrensinger, hvert fall hvis du skal bli skikkelig god, fortsetter 23-åringen.

Tidlig krøkes

Trøndelags-gutten tar oss med ned i stallen og forklarer at en av hans første jobber var nettopp her hvor han kostet stallen fri for hestemøkk.

– Det er litt morsomt, for i meldingsboken min fra barneskolen så står det at jeg må ha fri for å være med på trav-tur på Bjerke eller i Stockholm, så mens de andre var syk så var min meldingsbok full av at jeg måtte være med på trav-tur, sier han lattermildt og fortsetter:

– Det tror jeg har gjort at jeg har fått opplevd veldig mye og jeg er veldig glad for oppveksten min med hest.

Kunnskapsrik

Som nevnt tidligere er Nyeng aktuell med Farmen-deltakelse og med besteforeldre som driver gård, er han nokså nevenyttig.

– Jeg var veldig opptatt av å dele den kunnskapen jeg har lært meg og det tror jeg de andre deltakerne satt stor pris på, også føler jeg meg til nytte da inne på gården og det var også viktig for meg, sier han.

NEVENYTTIG: Sindre Nyeng kan en del om gårdsdrift. Foto: Alex Iversen, TV 2

Det er mange som peker på en romanse mellom unggutten og Farmen-kollega, Karianne Vilde Wølner (26), men de ryktene avblåser han raskt.

– Vi fikk en veldig god kontakt og jeg tror at hvis man kommer godt overens med noen på Farmen så kommer man ekstra godt overens med dem der inne og jeg trivdes veldig godt i hennes nærvær. Men vi er ikke noe annet enn venner, forteller han etterfulgt av velvalgte lovord.

Ikke lett å komme hjem

Som alt annet tar også Farmen slutt, og for 23-åringen var det ikke bare-bare å tilvenne seg hverdagen igjen.

– Man er vant til en normaltilstand før man går inn på Farmen, men så går man inn på Farmen, så blir det normalen. Så skal du ut til det du trodde var normalen, men der venter det 4.000 varsler på telefonen, og folk fra hele Norge vil ha tak i deg, forteller han.

Han forklarer videre at det var uvant å høre kasseapperatet på butikken, når han var vant til å høre ku-rop på Farmen.

– Det var noen kvelder hvor jeg var skikkelig kokt i hodet altså.

Hemmelige beundrere

Den selvsikre, men ydmyke Nyeng forteller at det har dukket opp flere frierbrev i hans retning.

– Det har blitt noen, det har det. Jeg har ikke fått noen fysiske i posten, men jeg har fått en del meldinger på Instagram, sier han og fortsetter:

– Jeg syns det er kjempehyggelig at folk syns jeg er en «staut» kar som vi sier i Trøndelag. Det er alltid hyggelig med litt komplement.

Og hvis du er en av dem som har sendt frierbrev, men ikke fått svar så forklarer han det slik:

– Jeg er singel, det er jeg. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke svarer på frierbrevene, jeg håper jeg treffer det menneske fysisk og ikke over Instagram-meldinger.

– Men det er veldig hyggelig. Hvis man finner noen attraktive så må man tørre, så all honnør til de som sender melding, avslutter han med et lurt smil.