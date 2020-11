Storhamar vant derby-thriller

Storhamar - Lillehammer 4-3

Det ble et særdeles jevnt mjøsderby da Storhamar tok imot Lillehammer i CC-Amfi tirsdag kveld. Etter tre perioder hadde begge lag scoret tre mål hver og dermed ble kampen avgjort i overtiden. Storhamar gikk seirende ut, etter scoring av Rasmus Ahlholm i sudden death.

– Mål to matcher på rad, det er deilig, sa matchvinner Rasmus Ahlholm til TV 2 etter kampen.

– Det var deilig å se pucken gå i mål. Det var bra spilt. Jeg trodde kanskje Patrick (Thoresen) skulle skyte selv, så jeg ble litt paff da jeg fikk pucken tilbake, men da måtte jeg jo bare forsøke å få den i mål, sa Ahlholm.

Lillehammer startet sterkt

Lillehammer tok ledelsen ved Håkon Stormli etter tre minutter og åtte sekunder spilt. Bortelaget dominerte store deler av første periode og skuddstatistikken viste hele 7-0 i favør Lillehammer etter en halv periode spilt.

Men Storhamar svarte, og dét gjorde de to ganger. Halvveis i perioden smelte Simen André Edvardsen inn utligningen bak KIL-keeper Joona Partanen. Like før pause satte Sondre Bjerke inn Storhamars andre for kvelden. Scoringen er Bjerkes første i Storhamar-drakten.

På tampen av en ellers sjansefattig andreperiode bestemte Ben Holmstrom seg for å åpne scoringskontoen i Lillehammer. Amerikaneren satte inn utlikningen for bortelaget og scoret dermed sin første i Fjordkraft-ligaen.

Storhamar snudde kampen for andre gang

Holmstrom var ikke ferdig, og sendte Lillehammer i ledelsen i tredje periode, med sin andre scoring for kvelden. Men Storhamar utlignet nok en gang, denne gang ved Rasmus Ahlholm i spill fem mot tre. Eskild Bakke Olsen noterte seg for målgivende og er med det oppe i tosifret antall målgivende så langt i sesongen.

Dermed måtte kampen avgjøres ved sudden death. Etter ett minutt og ett sekund spilt av første overtidsperiode var det Rasmus Ahlholm som avgjorde kampen for Storhamar, på målgivende fra Patrick Thoresen. Thoresen er dermed lederen av poengligaen så lang i sesongen.