Flykter fra lockdown-Oslo: Massive køer utenfor Sats i Bærum

Ved midnatt natt til tirsdag trådde den sosiale nedstengelsen i kraft i Oslo kommune. Både restauranter, barer og kulturliv har valgt å stenge, etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innførte skjenkestopp i byen.

Også treningssentrene ble tvunget til å stenge dørene.

Det har ført til at Oslo-innbyggerne har flyktet til andre sentre i nabokommuner.

På Sats-studioet på Bekkestua i Bærum har det hopet seg opp lange køer med ivrige treningsentusiaster. Det skriver Budstikka (saken er bak betalingsmur).

Rapport fra treningssenter i Bærum: «Aldri sett så mange folk der på dette tidspunktet. Folk står i kø i trange korridorer for å komme inn. Sikkert mange fra Oslo.» — Hallvard Sandberg (@HalSandberg) November 10, 2020

Bruker kollektivtransport

Én av de som har tatt turen ti Bekkestua for å trene er Petter Bruusgaard. Til avisen sier han at det ikke finnes noe alternativ for å trene, annet enn på et treningsstudio.

Bærum var én av kommunene som valgte å åpne opp treningssentrene sine. Det er Bruusgaard glad for.

– Sats har selv valgt at det ikke har vært noe smitte på deres sentre, så jeg føler meg trygg her, sier han.

Noe av argumentasjonen for den sosiale nedstengingen var å minske bruken av kollektivtransport.

– Det som nå skjer er at jeg bruker kollektiv hit til Bekkestua, mens jeg kunne ha gått til Ullevål.

Helt naturlig

Christoffer Wandem (20) fra Frogner i Oslo er av samme oppfatning som Bruusgaard.

– Smitten er lav på treningssentrene. Jeg føler at all trening foregår i trygge former. Jeg synes det er helt riktig at sentrene i Bærum holder åpent, det burde de være i Oslo også, sier han.

Han mener det er helt naturlig at Sats-medlemmer flykter over kommunegrensen til Bærum.

– Det blir slik når avstanden er liten, påpeker han.

Større trykk enn normalt

Regionsjef for sentrene i Asker og Bærum, Niklas Ursin, forteller til TV 2 at det har vært mer trykk på Bekkestua-senteret tirsdag enn normalt.

– Vi har hatt litt mer kø i dag enn tidligere, men vi har hatt køer tidligere også. Det bunner mer på at vi har en begrenset kapasitet for at vi følger smittevernveilederen hvor medlemmer skal ha to meters avstand. Vi ønsker at man skal føle seg trygg her, sier han.

Til tross for køer, sier Ursin at det har gått bra.

– Vi har gode rutiner på sentrene og følger smittevernveilederen og nye regler som kommunene har satt.

Han sier det er trygt å trene hos Sats.



– Vi har hatt flere millioner på besøk totalt sett, siden vi åpnet opp igjen i vår. Vi har ikke fått påvist smitte på våre sentre. Mye av grunnen til det er smittevernveilederen, sier han.

Stenger ikke ute Oslo-borgere

At Oslo-borgere strømmer til Bærum er imidlertid ikke uvanlig.

– Våre medlemmer kommer vanligvis stort sett fra Oslo og Bærum. Derfor kommer det ikke noe mer enn vanlig. Vi har regionalt medlemskap som de fleste bruker, sier han, men legger til én ting:

– Vi oppfordrer til å høre på lokale myndigheter. Men vi kommer ikke til å stenge ute medlemmer som kommer fra Oslo.

Selv om Ursin understreker at de ikke vil stenge ute de som kommer fra Oslo, kommer han med én oppfordring til treningssultne folk.

– Folkehelsen er veldig viktig, så selv om treningssenter stenger, går det an å trene uansett. Tren hjemme, bruke online trenings, eller tren ute, forslår han.