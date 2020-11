- Endelig kan vi hedre mamma

To år etter Mille-Marie Treschows plutselige død, fullfører barna drømmen hennes om å gi ut boken om deres private hjem, Fritzøehus slott.

Det har gått to år siden dagen de aldri vil glemme. 29. september 2018 døde Mille-Marie Treschow brått av akutt sykdom - et sjokk for barna hennes Michael Stang Treschow (33) og Victoria Treschow (31).

I tomrommet etterlot hun seg sitt livsprosjekt de siste fem årene- en omfattende bok om familieeiendommen Fritzøehus slott og de enorme parkområdende rundt.

Norges største privathjem

Det er første gang noen får et ordentlig innblikk i prakteiendommen Fritzøehus. Med en grunnflate på 2300 kvadratmeter beliggende i et svært parkområde ved Larvik er det Norges desidert største privateide hjem.

FRITZØEHUS SLOTT. Huset har ca 75 rom fordelt på en grunnflate på 2300 kvadratmeter og nesten 7000 kvadratmeter totalt. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

- Boken var hennes store prosjekt de siste årene og har betydning på flere måter, forteller sønnen Michael. - Både som prosjekt i seg selv, men også som et viktig dokument over selve livsprosjektet hennes- jobben med å restaurere Fritzøehus tilbake til sin opprinnelige stand.

Restaureringen og oppgraderingen av Fritzøehus slott hadde tatt henne nesten ti år og var en jobb hun hadde engasjert seg i personlig og ned til minste detalj.

Begravd samme dag hun planla boklansering

Boken som dokumenterer eiendommens historie og viser utviklingen frem til nå er på hele 350 sider med over 500 bilder som viser huset og eiendommen rundt.

Samme dag som Mille-Marie Treschow hadde planlagt boklansering, ble hun gravlagt. Familie og venner var i sjokk.

Døde av septisk sjokk

– Mamma fikk en infeksjon som ikke immunsystemet taklet. Hun kom seg til sykehus, men var allerede i septisk sjokk. Det var det hun døde av, forteller Victoria.

Septisk sjokk - eller kritisk blodforgiftning-er en dødelig tilstand som rammer mellom 3000 og 6000 nordmenn hvert år og som kan starte med en uskyldig infeksjon i kroppen.

– Det var for vondt

I tiden etter det plutselige dødsfallet kom spørsmålene om hva som skulle skje med den planlagte boken. Men selv om boken var klar for utgivelse, var ikke Michael og Victoria det.

– Det var rett og slett for vondt, forteller de.

To år senere er de klare for å fullføre morens prosjekt og nå lanseres boken «Fritzøehus - de fire årstider» på eget forlag. Overskuddet fra boksalget skal gå til Kreftforeningen gjennom en stiftelse som er opprettet i morens navn- Mille Marie Treschows Stiftelse for Kreftforskning.

– Vi er utrolig stolte over den jobben hun har gjort og vi gleder oss til å gi den ut og hedre hennes minne, forteller de.

Stolte over moren

– Mamma gjorde en enorm jobb med huset og hadde stor interesse for arbeidet. Hun lærte seg alt om tidsperioder og stilarter og hun fotograferte og registrerte hver minste ting i huset under oppussingen, forteller de.

GIR UT MORENS BOK. Alt overskudd fra salget går til Kreftforeningen. Boken er i sin helhet slik Mille-Marie Treschow planla den. Barna har kun lagt til portrettet av moren på forsiden.

Selve restaureringen tok nærmere ti år å gjennomføre. Boken jobbet hun med de siste fem årene, sammen med fotograf Esten Borgos. Alle tekstene skrev hun selv.

– Mamma var så kry over boken. Hun satt i timevis med fotografen og håndplukket hvert bilde for at det skulle bli helt riktig.

Ga eksklusivt tv-intervju

Det var i forbindelse med den opprinnelige boklanseringen at Mille-Marie Treschow ga God morgen Norges reporter og fotograf en eksklusiv omvisning på Fritzøehus slott - Norges største privateide hjem. Ingen tv-team har tidligere fått filme der.

HJEMME HOS MILLE-MARIE TRESCHOW. Bare tre dager etter at bildet ble tatt, døde Mille-Marie Treschow av en infeksjon som utviklet seg til septisk sjokk. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Du kan se hele reportasjen her

Med familiens tillatelse blir denne reportasjen sluppet i forbindelse med bokens lansering- slik den opprinnelige avtalen var med Mille-Marie Treschow.

–Som å vokse opp på en byggeplass

Michael Treschow har bodd på Fritzøehus siden har var ett år gammel og kan huske hvordan morens oppussingsprosjekter preget barndommen.

– Jeg husker det som å ha vokst opp på en full byggeplass. Jeg løp rundt og lekte med verktøy jeg sikkert ikke fikk lov til, mimrer han.

– Det beste minnet jeg har er å ha stått med skateboard på platene som dekket gulvet under restaureringen. Det var en perfekt skatebane.

Victoria har også gode minner fra oppveksten.

– Siden det var så mye bygging hele tiden var mamma flink til å ta oss med ut og leke. I sommerhalvåret tok mamma meg med på tur for å plukke blomster, minnes hun.

Misunnelse og mobbing

Men det har ikke alltid vært rosenrødt å vokse opp et sted som er annerledes.

– Det var en del misunnelse og mobbing, husker hun.

– Michael slapp unna det verste av det, men for meg var det grunnen til at jeg byttet til en skole i Sandefjord, forteller Victoria.

– Mamma var alltid veldig flink til å prioritere meg og Michael og god på å åpne opp huset for vennene våre. Vi hadde alltid gøye bursdagsselskaper og klassefester på langbord i hagen. Barn likte å komme hit, forteller de.

DRØMMEDAG. Victoria Treschows beste minne er fra dagen hun giftet seg med Andreas Forsberg på Fritzøehus - med mamma Mille-Marie som bryllupsplanlegger. Foto: Frédéric Boudain. SANS FOR DETALJER. Mille-Marie planla dekor og blomsteroppsatsene i datterens bryllup. Foto: Frédéric Boudain.

Eventyrlig bryllup

Men noen minner topper andre. Den 30. september 2017, akkurat ett år før morens død, giftet Victoria seg på Fritzøehus.

– Jeg og mannen min, Adrian, var så heldige å få lov til å feire bryllupet vårt på Fritzøehus - med mamma som skikkelig «wedding planner», ler Victoria.

– Hun tok seg av alt! Hele organiseringen fra blomsteroppsatser til dekorasjoner- alt ned til siste detalj. Fritzøehus stod virkelig frem i alle sin prakt. Det er et utrolig fint minne.

– Ingen plan for huset ennå

De husker moren med beundring og skryter av hennes iver etter å tilegne seg kunnskap om familiehistorien, om husets arkitektur og alle dets kunstskatter. Heldigvis hadde hun fullført boken om Fritzøehus hvor store deler av denne historien er møysommelig notert for ettertiden.

Fritzøehus er fortsatt eid av familien Treschow. Nå er det Michael Stang Treschow, sjuende generasjon, som er eier.

- Hva er planen for Fritzøehus videre?

– Planen er at det ikke er noen plan ennå, sier Victoria.

–Det er en prosess, forteller Michael. - Jeg har prøvd å bo der litt i sommer, men det er tyngre enn man tror. Det er ikke rett frem å bo i et så stort hus med langt mellom rommene. Vi får bare se, avslutter han.