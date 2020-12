Nina (55) fikk fettsugd 30 liter fett på grunn av en ukjent sykdom

Som 12-åring var Nina Kristine Østlund (55) en aktiv jente som gikk mye på skøyter og spilte i musikkorps. I puberteten opplevde hun ofte smerter i beina når hun var på skøytebanen.

Smertene ble etter hvert en del av hverdagen hennes. Beina gjorde vondt, de verket og dunket. Både legen og moren mente det skyldes kulden. Det var også vanskelig å arve korpsuniform fra andre. Jakkene passet, men buksene var ofte for små og måtte bli sydd om fordi hun hadde store lår.

Hun ble hele tiden fortalt at det er sånn hun var og at det er flere i slekten som har det på samme måte.

NINA I KORPSUNIFORM: Som ung opplevde hun at uniformsbuksen måtte syes ut. Hun hadde for store lår. Foto: Privat

Jo-jo slanking i flere år

Nina var slank i overkroppen og stor i underkroppen. Gjennom ungdomsårene og store deler av voksenlivet prøvde hun alle metoder for å gå ned i vekt. Gikk hun ned 30 kilo, la hun på seg det dobbelte igjen. Hun ble aldri tynnere. Til slutt endte hun opp som veldig overvektig. Hun hadde gitt opp.

– Hva gjorde dette med psyken din å gå i en evig slankesirkel?

– Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt, jeg følte at jeg aldri kom i mål. Jeg har alltid vært sterk og stått i det, både med jobb og trening. Selv om det var tøft har jeg aldri gitt opp.

Til slutt endte det med at hun tok en slankeoperasjon. Den fungerte veldig bra og hun gikk ned mange kilo.

Men, Nina var fremdeles disproporsjonal, med veldig store bein. Kroppsmasseindeksen (BMI) var fremdeles ikke normal etter inngrepet, men hun hadde det bedre og slo seg til ro med at det var sånn hun var. En positiv ting var at smerten i beina var mindre.

Endringene hun opplevde kom ofte i forbindelse med hormonendringer. Det startet med puberteten, senere ved bruk av p-piller, graviditet og ved overgangsalderen.

En stund etter slankeoperasjonen begynte lårene å vokse igjen og hun ble oppmerksom på at dette muligens ikke var normalt.

Nina hadde lipødem, en forholdsvis ukjent sykdom som i hovedsak rammer kvinner.

Den ukjente kvinnesykdommen

Louis de Weerd er professor og spesialist i plastikkirurgi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ved poliklinikken i Tromsø diagnostiserer og behandler de denne lidelsen.

Han forteller at Lipødem er en typisk kvinnesykdom, som oppstår ved hormonendringer. For mange starter den i puberteten.

PROFESSOR LOUIS DE WEERD: Opplever at kvinner gråter av lettelse når de får stilt diagnosen. Endelig har de fått en forklaring på smerter og det de trodde var selvforskyldt fedme. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

– Det er uvanlig fettfordeling på kroppen. Oftest med en slank overkropp og mye fett på hofter, lår og ben. Kroppen er pæreformet.

Ifølge professoren er utseende en ting. Det viktigste er smertene, den er veldig smertefull og invalidiserende for mange kvinner. Når en stryker på området er det smertefullt og tilstanden gjør at mange får lett blåmerker.

For noen er sykdommen invalidiserende og fører til at en slutter å trene og ikke klarer å arbeide. Sykdommen er ifølge professoren progressiv, den blir verre og verre.

– Mange kvinner har trodd at fedmen var selvforskyldt. Hvilke reaksjoner får dere når de får diagnosen lipødem?

– Når vi snakker med pasientene og forteller dem at de har lipødem er det flere som begynner å gråte. De har gått i mange år uten å få noe hjelp eller støtte. Det er en lettelse for dem å høre at de har en sykdom.

Dette er lipødem Lipødem er en kronisk sykdom som kjennetegnes av en uvanlig (disproporsjonal) og smertefull opphopning av fettceller, nesten utelukkende hos kvinner. Fettvevet samles (symmetrisk) i depoter, oftest fra midjen og ned, men det kan også forekomme på armene. Symptomer på lipødem utvikles ofte i puberteten eller ved andre hormonelle forandringer som svangerskap og overgangsalder, men kan også utløses av store påkjenninger. Vektøkning er en betydelig trigger for plager. Lipødem kan deles inn i type ut fra hvilken del av kroppen som har unormal fettansamling: Type 1: Bekken, baken og hoftene.

Type 2: Baken, hoftene og lårene ned til forbi (innsiden av) knærne

Type 3: Fra baken og ned til anklene. Tydelig avgrensing ved anklene (cuff-symptom)

Type 4: Armene er berørt i tillegg til beina.

Type 5: Kun leggene er berørt av lipødemet



Det er per i dag svært usikkert hvor mange kvinner som har lipødem. Dette har å gjøre både med stor uvitenhet blant helsepersonell og manglende retningslinjer angående diagnostisering. Fakta: Norsk lymfødem- og lipødemforbund

– Det var en kjempelettelse

I 2019 ble lipødem en diagnose og derfor en godkjent sykdom. Louis de Weerd forklarer at pasienten derfor får en mulighet til å gjøre noe med lipødemet.

Ved hjelp av kosthold, trening, fysioterapi og kompresjonsbehandling, får pasientene det bedre. Noen av pasientene trenger også fettsuging. Den kan gi dem bedre livskvalitet og det er det behandlingen handler om; et bedre liv.

DIAGNOSTISERT: Nina Kristine Østlund fikk diagnosen lipødem først da hun var 50 år. Hun deler sin historie slik at andre skal slippe samme lidelser som hun har gjennomgått. Foto: God morgen Norge

– Nina, professoren opplever at kvinner begynner å gråte når de får diagnosen. Du ble 50 år før du fikk diagnosen. Hva skjedde?

– Jeg begynte å få noen kommentarer av en fysioterapeut som jeg studerte med, som så på tv-programmet «Hva feiler det meg» på NRK. Der var det en som hadde lipødem. Da forstod jeg at det kunne være det samme jeg led av. Deretter kom jeg til utredning på Aker Sykehus i Oslo og lipødem ble bekreftet.

– Hvordan var det for deg å få den diagnosen?

– Det var en kjempelettelse. Jeg tenkte at jeg skulle klare meg med en tradisjonell behandling, kosthold, trening og kompresjonsbehandling. Men i forbindelse med overgangsalderen, begynte beina å bli store igjen. Det var så vondt at jeg måtte bruke krykker.

En spesiell form for fettsuging

På denne tiden hørte hun om andre med samme sykdom som ble bedre etter operasjon. Gjennom arbeidsgiver, hadde Nina en privat helseforsikring og den benyttet hun.

Hun dro til en privat klinikk i Bergen. I løpet av seks behandlinger ble det fjernet over 30 liter fett til sammen. Etter behandlingen følte hun seg mye bedre. Hun fikk et helt nytt liv med mye mindre smerter og kroppen ble mer proporsjonal.

– Du levde i flere tiår med smerter og det du trodde var overvekt. Er du bitter?

– Nei, men jeg er veldig opptatt av at folk skal få hjelp og informasjon om sykdommen.

Professoren ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er glad for at de har kommet i gang med et behandlingstilbud. Videre gir han uttrykk for at det offentlige tilbudet ikke er godt nok for denne pasientgruppen. Han er opptatt av utredning og behandling skal komme i gang tidlig.

– En skal ikke vente så lenge som Nina Kristine Østlund måtte.