Arna-Bjørnar varsler protest - kan bli omkamp

Se den kontroversielle situasjonen i videovinduet øverst!

Tirsdag ble Avaldsnes klar for semifinale i cupen etter 1-0-seier over Arna Bjørnar. Arna-Bjørnars hovedtrener Remi Natvik bekrefter overfor TV 2 tirsdag kveld at klubben vil levere en skriftlig protest.

Tre minutter på overtid fikk Avaldsnes sin keeper, Victoria Esson, gult kort for uthaling av tid. Etter å ha tildelt Esson kortet, valgte dommer Veronika Fjeldvær å la Esson få ballen tilbake og starte spillet.

Men ettersom ballen var i spill, skulle det ifølge regelverket ha blitt dømt indirekte frispark til Arna-Bjørnar.

– Det er frustrerende når du blir frarøvet en potensiell stor målsjanse og det er som følge av en direkte stor dommerfeil, sier hovedtrener Remi Natvik.

– Det er varslet protest, men den er ikke levert skriftlig enda, sier Natvik.

Natvik forteller at han og resten av Arna-Bjørnar-benken reagerte umiddelbart.

– Jeg tok kontakt med fjerdedommer med en gang. De har gjort en grov feil. De har enten tolket eller husket feil, eller så kunne de ikke regelverket og det er frustrerende. Vi håper protesten tas til følge.

Kan bli omkamp

Hoveddommer Fjeldvær legger seg flat etter kampen.

– Jeg har lagt meg helt flat på det. Det var en feil avgjørelse og det burde blitt dømt indirekte frispark. Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

I ytterste konsekvens kan det bli arrangert omkamp.

– Arna-Bjørnar må sende inn en klage innen tre dager. Saken blir så behandlet av Doms- og sankjonsutvalget i NFF. Finner de at dette var en formell feil regeltolkning fra dommerens side, kan det bli omkamp, forklarer Nils Fisketjønn i NFF.