OL-vinneren syntes ektemannen var brutal og stygg mot henne, men det ble redningen

Gunn-Rita Dahle Flesjå.

Olympisk mester. 20 mesterskapsgull og 33 internasjonale medaljer totalt. Råsterk. Modig. Ustoppelig. Uovervinnelig.

Gunn-Rita Dahle Flesjå • Født 10.februar 1973, oppvokst i Bjørheimsbygd i Strand kommune. Er gift med trener Kenneth Flesjå. Hun fikk en sønn 23. mars 2009.

• Hun var tidligere ranket som verdens beste terrengsyklist av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

• Har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger. I 2004-sesongen vant hun alle ritt hun stilte opp i og skaffet idretten sin stor publisitet i Norge da hun vant OL-gull i Athen. Hun har til sammen 33 medaljer fra internasjonale mesterskap. Ti av dem er VM-gull

• Kåret til «Årets kvinnelige idrettsutøver» for 2006 under Idrettsgallaen i 2007 .

• La opp i 2018 etter 23 år som proffsyklist. Jobber i dag i Trygg Trafikk og som sykkelambassadør.

• Utdannet journalist, bosatt i Sandnes.

Mediene omdøpte henne raskt bare til «Jernkvinnen» på grunn av de enorme bragdene i terrengsyklingsirkuset.

Men «Jernkvinnen» var ikke uknuselig.

– Det er klart at «Jernkvinnen» står for en som mestrer alt. Og i hvert fall ikke en som går helt ned for telling. Som jeg gjorde. Det er jo litt sånn. Plutselig var den skammen der også, liksom, sukker Gunn-Rita Dahle Flesjå til TV 2 – og ser opp i luften.

Det vonde året

For 20 år siden møtte hun fullstendig veggen. Hele verden raste sammen. Det vonde året hun var fast bestemt på å gi seg med idretten sin glemmer hun aldri. Det har satt sine spor.

– Jeg avsluttet 1999-sesongen med å bryte VM i Åre på slutten av året, etter at jeg kjente kroppen var i ferd med å bli totalt utmattet. I 2000 ble jeg utpekt til den som skulle gjøre det hinsides bra for Norge i Sydney-OL. Jeg ble satt på et program som ikke var testet ut på forhånd, og fikk et høyderom installert i leiligheten, sier Dahle Flesjå.

– Jeg ble kjørt totalt i senk den vinteren i forkant av at jeg skulle reise til Sydney for å kjempe om gullet. Det hele begynte med at jeg bare var fysisk nedkjørt. På det verste den våren og sommeren var jeg så nedkjørt at jeg ble sliten av å gå opp trappen fra kjelleretasjen og opp i andreetasje, fortsetter hun.

OL i Sydney gikk i vasken. Hun var ikke bare fullstendig nedbrutt fysisk. Psykisk var hun helt nede i kjelleren.

– Den sommeren så jeg ikke et minutt av Sydney-OL. Jeg ringte etter sesongen og sa til Olympiatoppen at kroppen var ødelagt og at jeg slet veldig mentalt. Jeg hadde ikke lyst til å gå ut å møte folk, minnes hun.

– Det var mer en depresjon enn en angstlidelse, det gjorde vondt. Da sa jeg at jeg ikke hadde mental helse eller var fysisk sterk nok til å drive med idrett, og at jeg ville legge opp. Det var vel høsten 2000. Jeg hadde vært gjennom noen måneder der livet ikke lenger var kjekt å leve, rett og slett. Jeg gikk fra å være en person folk beundret for prestasjonene i idretten sin, til en som ikke våget å gå ut dørene. Kontrastene var store, forteller Dahle Flesjå videre.

Skammen

Den tidligere terrengsykkelstjernen medgir at hun – som mediene hadde døpt «Jernkvinnen» – følte skam etter den psykiske knekken.

RIO: Dahle Flesjå endte på 10.pass i Rio-OL i 2016. Foto: NTB

– Åja, helt klart. Det var helt forferdelig bare å gå på butikken. Jeg tenkte hvordan jeg kom til å reagere hvis folk spurte hvordan det gikk. Ville jeg falle sammen, løpe ut dørene, eller begynne å gråte? Jeg hadde ikke kontroll på hvordan kroppen reagerte på ting. Det ble jo en skam i det også, innrømmer hun.

– Folk så på meg som en idrettsstjerne og helt, og så var jeg egentlig bare helt totalt vrak innvendig og tenkte på om livet var verdt å leve videre. Skammen var der hele tiden jeg satt innelåst og innesluttet i egen leilighet, og helst ikke ville ut, erindrer Dahle Flesjå.

Dahle Flesjå forteller at sykdommen ikke var lett å takle. I tillegg til søvnløse netter, og dager der hun bare ville ligge i sengen fra morgen til kveld, hadde hun det også fysisk vondt.

STØTTESPILLER: Kenneth Flesjå og Gunn-Rita Dahle Flesjå på vei inn på rød løper til Idrettsgallaen 2019 i Stavanger, som var vertsby for Idrettsgallaen for første gang. Foto: Carina Johansen / NTB

– Når noen blir rammet av depresjon, kan for eksempel noen kjenne det i magen, noen i brystet og noen har kanskje konstant vondt i hodet. Det oppleves så forskjellig. Jeg følte at jeg ikke fikk puste, at det satt i brystet, beskriver hun.

Årets lyspunkt

I fjor fikk hun prisen «Årets lyspunkt» fra organisasjonen Mental Helse, for sin åpenhet om den vonde tiden.

– Gjerne be dem være litt kritiske i spørsmålene, for det får ut det du egentlig skammer deg mest over Gunn-Rita Dahle-Flesjå

Idrettsprofilen holdt også foredrag om sine egne erfaringer for organisasjonen som blant annet jobber for mer åpenhet om psykiske lidelser i samfunnet.

– Det krever litt å sitte i en setting og snakke om hvor langt nede du har vært. Man graver i ting man ikke har lyst til å være nede i igjen. Samtidig kan det hjelpe andre å få en litt klarere vei og vise at det er håp, men at det tar tid. Da er det verdt å være åpen om det, sier hun.

Selv har Dahle Flesjå følgende råd til andre som har opplevd det samme som henne:

– Jeg ville sagt at det å være ute i frisk luft og litt fysisk aktivitet er medisin i seg selv. Bare det å være ute i ti minutter på de verste dagene kan gjøre underverker. Så handler det om å ha noen å snakke med som du stoler 100 prosent på. Gjerne be dem være litt kritiske i spørsmålene, for det får ut det du egentlig skammer deg mest over. Men det letter på trøkket, og gjør det bedre på sikt, sier hun.

TI VM-GULL: Gunn-Rita Dahle Flesjå i damenes rundbaneritt i VM i terrengsykling i Hafjell i 2006. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Den tidobbelte verdensmesteren fortsetter:

– Det er samtidig litt sånn at når ut er nede i det hullet, så er det ofte de litt skambelagte tingene som gjerne går langt tilbake i tid, som kommer frem igjen. Det gjør gjerne at du graver deg enda litt mer ned. Det er en vanskelig spiral å komme ut av, konstaterer hun.

Og:

– Men til de som kjenner noen som ser at det er ikke noe som helt stemmer, og som kanskje fremstår som de er litt tunge til sinns, se om dere kan hjelpe. For det er vanskelig å komme ut av det hvis du skal gjøre det alene, påpeker Dahle Flesjå.

Da skammen forsvant

Skammen, som hun selv følte så sterkt på da depresjonen stod på som verst, er borte. For godt.

– Etter at jeg gikk ut og fortalte det vi hadde vært gjennom, så var det ikke lenger noe skam knyttet til det. Det var mer et håp om at jeg ved å fortelle min historie kanskje kan hjelpe andre. Men da jeg var nede i hullet, så var det mye skam. Det føltes brutalt og som om jeg virkelig hadde skuffet alle rundt meg. Jeg var flau over meg selv, rett og slett, oppsummerer 47-åringen.

Noen år før det vonde året hadde hun truffet sin ektemann, Kenneth Flesjå. Han er selv tidligere landveisrytter og har gjort seg kjent som både personlig trener, massør og motivator for Gunn-Rita i løpet av hennes fenomenale idrettskarriere.

– Jeg synes den gang at han var kjempeurettferdig med meg, og direkte stygg mot meg. Gunn-Rita Dahle-Flesjå om ektemannen Kenneth

Ved hjelp av ham startet den tunge jobben med det Gunn-Rita beskriver «som å komme seg opp av hullet».

– Jeg synes rett og slett at han var stygg mot meg

Ektemannen la imidlertid ingenting imellom, og nærmest krevde at hun måtte ta tak og komme seg opp av sengen og bearbeide følelsene hun satt inne med.

– Heldigvis hadde jeg en samboer som var kjempeflink med meg, men jeg synes samtidig at han var kjempeurettferdig med meg. Han sa hele tiden at jeg måtte snakke om ting. «Vi kan ikke hjelpe deg hvis du ikke forteller hvordan du har det, og hvordan hodet ditt tenker», sa han. Jeg synes den gang at han var kjempeurettferdig med meg, og direkte stygg mot meg. Men det ble faktisk redningen, oppsummerer OL-vinneren.

Olympiatoppen ble samtidig kontaktet og hun fikk profesjonell hjelp av psykolog.

– Jeg begynte å snakke om ting. Jeg jobbet med å tenke mer positivt fremfor å grave meg enda lenger ned i hullet. Jeg hadde min nærmeste psykolog i Kenneth, selv om jeg synes at han var kjempebrutal. Han var ikke den som syntes synd på meg, for å synes synd på meg mente han ikke hjalp noe. Vi måtte bare begynne å snakke om ting, beskriver hun.

REISTE SEG TIL OL-GULL: Gunn-Rita Dahle Flesjå med gullmedaljen fra Athen-OL i 2004. Foto: Laurent Rebours

Ektemannen fikk overtalt Dahle Flesjå til å fortsette karrieren. Sammen la de en plan om å begynne på nytt, samtidig som de tok med seg de viktigste treningsprinsippene som hadde fungert så bra tidligere. De tok en dag om gangen, og omsider fikk hun lysten til å drive med sykling tilbake. Det samme gjorde livsgnisten.

Hun kan ikke få fremhevet ektemannens betydning da hun slet som verst nok.

– Jeg hadde nok ikke drevet med idretten videre uten Kenneth. Om jeg fortsatt hadde vært i den såkalte boksen med depresjon fremdeles, ja, kanskje. Det vet jeg ikke sikkert, slår Dahle Flesjå fast om ektemannen betydning.

Reiste seg til OL-gull

Fire år etter at Gunn-Rita Dahle-Flesjå egentlig hadde bestemt seg for å gi seg med idretten, ble hun olympisk mester i rundbane terrengsykling (MTB) i Athen-OL. Samme år vant Strand-kvinnen alle ritt hun stilte opp i, og to år senere mottok hun prestisjeprisen «Årets kvinnelige idrettsutøver» under Idrettsgallaen.

Først i 2018 ga hun seg med konkurranser på elitenivå, etter en ellevill triumfferd av en karriere på 23 år. I flere år var hun ranket som verdens beste terrengsyklist av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Sitt siste EM-gull kunne hun feire i en alder av 45 år.

– Det største gullet vårt er jo gutten vår hjemme på elleve år, pleier jeg å si. Men de andre gullene er flott de og. Det aller flotteste har vært opplevelsene rundt det. Det å jobbe mot et nytt mål og et nytt VM. Det er ofte da jeg har satt mest pris på det når vi har lykkes, med tanke på å se tilbake på prioriteringene som ble gjort og som førte til suksess igjen og igjen, svarer Dahle Flesjå på spørsmål om hvilket gull i karrieren hun rangerer høyest.

Selv om det nå er 20 år siden, ville ikke Dahle Flesjå vært det vonde året da mørket tok fullstendig overhånd foruten.

– Jeg lærte utrolig mye, og ville ikke vært året foruten, for å si det sånn, Gunn-Rita Dahle-Flesjå

– Når jeg ser tilbake på det, så var det nok en mening med det. Vi har brukt mye av redskapene jeg brukte for å komme meg ut av det den gang, også siden. Livet er jo for de fleste både oppturer og nedturer. Tingen er å se signalene tidlig. Når du kanskje er litt sliten, eller inne i en periode der du tenker vel mye negativt, vet jeg hvordan man snur dette. Jeg lærte utrolig mye, og ville ikke vært året foruten, for å si det sånn, fastslår terrengsykkelprofilen.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at du stod frem med din historie ?

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk som synes det er flott at en idrettsutøver, som mange kanskje ser på som perfekt, også kan bli deprimert, og våget å snakke om det. Så har det vært mange «tusen takk» fra folk som har vært i lignende situasjoner, svarer hun.

Sykkelgleden lever

I dag, to år etter sine siste konkurranser i terrengsykkelsirkuset, står sykkel fremdeles sentralt i livet hennes.

SYKKELGLEDE: Gunn-Rita Dahle møtte TV 2 på sykkelen. Selvsagt. Foto: Sturla Johannessen / TV 2

47-åringen er blant annet ambassadør for sykkelprodusenten Merida, jobber i en treårig prosjektstilling for å bedre sykkelopplæring og trafikksikkerhet i Rogaland - og har engasjert seg i pilotprosjektet Flinki.no.

– Flinki.no er en nettside som har en genialt kartløsning som er utarbeidet med hjelp av Sandnes Kommune, der ulike sykkelløyper markeres på kartet rundt skolene, og fokuserer på trafikale ferdighetsøvelser og lek på sykkel langs løypen, forteller hun engasjert - før Dahle Flesjå setter seg på sykkelen på vei hjem til Sandnes.