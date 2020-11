To personer fraktet til sykehus etter kollisjon i Oslofjordtunnelen

To personer var tirsdag ettermiddag involvert i en frontkollisjon i Oslofjordtunnelen. Begge er fraktet til sykhus.

Klokken 17.26 meldte Øst politidistrikt at de hadde fått melding om en front-mot-front-ulykke i Oslofjordtunnelen.

Den ene bilen har kommet over i motgående og frontkollidert med en annen bil, skriver politiet på Twitter.

– Det har vært en front-mot-front mellom to personbiler, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2.

Samuelsen opplyste til TV 2 først at de fikk opplysninger om at fire personer var involvert, men det viste seg å være snakk om to personer - en i hver bil.

Tunnelen er ferdig ryddet og åpnes nå i begge retninger. — Politiet i Øst (@politietost) November 10, 2020

– En fører er bevisst og stabil, vedkommende er kjørt til Ullevål sykehus, sier Samuelsen og fortsetter:

– Den andre føreren er våken og stabil og kjøres til sykehuset i Drammen.

Det er blitt gjort åstedsundersøkelser på stedet.

Tunnelen åpnet igjen litt etter klokken 19, om lag halvannen time etter at ulykken ble meldt.

Oslotunnelen er nesten 7,5 kilometer lang og strekker seg fra Måna i Frogn til Verpen i Asker.