Kommune minkfri – jobber på høygir for å få koronakontroll

Etter at den danske statsministeren Mette Fredriksen (S) uttalte forrige uke at 15 millioner mink skulle avlives, har det skapt rabalder i det politiske landskapet.

Samtidig som den danske regjeringen foreslo å forby minkfarmer frem til utgangen av 2021, erkjente Danmarks matminister, Mogens Jensen (S), tirsdag at regjeringen kun hadde lovlig grunnlag for å be om at minker på gårder med smitte skulle avlives, og ikke all mink generelt.

Selv har helseministeren i landet Magnus Heunicke (S) innrømmet at han ikke var klar over at regjeringen ikke hadde lov til å beordre avlivningen av den tilsynelatende friske minken.

Det ble han gjort oppmerksom på i helgen, flere dager etter avlivningen ble varslet.

Kontroll i én kommune

Det var i regionen Nordjylland det først ble gjort funn av det muterte koronaviruset i mink.

I regionen er det totalt 375 minkfarmer. Tirsdag kveld skriver Midt- og Vestjyllands politi i en pressemelding at den siste minken i Thisted kommune i regionen er avlivet.

Det kan dermed tyde på at regionen begynner å få kontroll på situasjonen.



Politiet opplyser om at de fremdeles jobber på høygir for å få bukt med minken, men at hovedfokuset ligger i de resterende kommunene i Nordjylland.

Minkfarmene fikk mandag beskjed om at dersom farmene fikk avlivet minkene før midnatt, ville de bli belønnet med 10 kroner ekstra, i tillegg til de 20 kronene de ville få for hver avlivet mink.

STOR OPERASJON: Store lastebiler og gravemaskiner frakter og graver ned mengdevis av mink i Danmark. Foto: Morten Stricker

Minkene blir gasset til døde, før de blir fraktet med lastebiler til massegraver. Gravemaskiner har de siste dagene gravd opp kilometerlange massegraver i landet for å få bukt med situasjonen.

Beklaget

Under en spørretime om situasjonen tirsdag kveld ble helseministeren konfrontert med hvorfor det ikke ble stilt spørsmål hvorvidt regjeringen hadde lovlig grunnlag til avlive 15 millioner mink.

– Vår statsminister har beklaget situasjonen, og det vil jeg også gjerne gjøre. Men jeg ble altså oppmerksom på dette, da det ble tatt opp blant noen ordførere søndag, sier Heunicke.

Til den danske TV-kanalen DR1 sier Jensen tirsdag kveld at utallelsen om minksaken vil være klar om én uke.

Flere politikere fra de borgerlige partiene mener det er flere som må gå på grunn av situasjonen. Blant dem er matministeren.

Sofie Løhde fra Venstre, Danmarks Liberale Parti, mener imidlertid at statsministeren bør ta skylden.

– Det er statsministeren som har bedt om avlivingen, og derfor er det hun som bør ta skylden. Vi har verken tillit til en statsminister eller en matminister som gir ulovlige ordre, sa hun.

Politisk oppgjør

Til danske TV 2 sier politisk kommentator Hans Engell at mink-situasjonen sår tvil om hvor godt Fredriksen og den danske regjeringen har håndtert koronakrisen i landet.

– Dette er Mette Frederiksens alvorligste feil. For første gang er det sådd tvil om hvor dyktig regjeringen har vært til å håndtere koronakrisen, sier han.

Engell sier det er påfallende at regjeringen har igangsatt avlivninger av mink, uten å ha kontroll på loven. Han beskriver det hele som en politisk, kolossal feil.

– Det vil vente et stort politisk oppgjør i etterkant av dette. Nå har opposisjonen for første gang fått en sak de kan bite seg fast i, sier han.