Risikerer å miste belønning etter ny regjerings-skandale

Den danske regjeringen er ute i hardt vær etter minkskandalen i landet. Nå viser det seg at regjeringen på nytt har lovet noe de ikke hadde grunnlag for.

Forrige uke ba Danmarks statsminister Mette Frederiksen nemlig landet om å avlive all mink, etter det ble gjort funn av et mutert koronavirus i dyret.

For å få fortgang i prosessen fikk minkoppdrettere en økonomisk gevinst for å avlive farmene sine raskest mulig. Dersom minkoppdretterne fikk avlivet farmene sine innen ti dager, ville de få 20 kroner for hver døde mink. På farmer med mindre enn 7.500 dyr fikk de fem dager.

I tillegg ville oppdretterne få 10 kroner ekstra i bonus, dersom de fikk avlivet minken før midnatt, natt til tirsdag denne uken.

I ettertid viser det seg at statsministeren og den danske regjeringen har tråkket i salaten både én og to ganger.

Ikke lovlig grunnlag

Tirsdag måtte både statsministeren, helseministeren og matministeren forklare seg, da det ble klart at de ikke hadde lovlig grunnlag for å be all mink om å avlives.

Danmarks matminister, Mogens Jensen, erkjente at regjeringen kun hadde lovlig grunnlag for å be om at minker på gårder med smitte skulle avlives.

– Vi har begått en feil, sa Jensen.

I tillegg til å ha tolket lovverket feil, kan ting igjen tyde på at regjeringen igjen har begått en feil.

Bonusordningen som minkfarmene ble lovet, har myndighetene nemlig heller ikke lovlig grunnlag for å gi.

– Den danske veterinær- og matforvaltningen har lovet en erstatning på et tidspunkt, de ikke hadde lov til det, sier førsteamanuensis i helserett ved Universitetet i Sør-Danmark, Kent Kristensen, til danske TV 2.

Kan få medhold

Han får støtte av Sten Bønsing. Han er professor i forvaltningsrett på universitetet i Aalborg. Han sier det ikke er noen tvil om at utbetalingen krever et lovlig grunnlag, noe det ikke er for øyeblikket.

– Det er noe man er oppmerksom på og forhandler om. Men slik det er nå kan man ikke utbetale, eller love en utbetaling i form av økonomisk bonus. Det krever et flertall på Folketinget, sier han til kanalen.

Derimot mener Kristensen at minkoppdretterne kan få medhold i retten om belønning for rask avlivning, fordi de har hatt en legitim forventning om å avlive farmene sine.

Anbefaler ikke mink-avlivning

Til tross for at Danmark har valgt å avlive all mink, sier Verdens Helseorganisasjon (WHO) at de ikke anbefaler avlivning av all mink, til tross for funn av et nytt mutert koronavirus.

– Vi vurderer selvsagt den globale risikoen i det nye viruset som er funnet i mink, som for øvrig er lavt på dette tidspunktet, sier en talskvinne til kanalen, og legger til:

– Situasjonen i Danmark har påvirkning på andre land som har minkfarmer, så vi må prøve å forhindre at smitten sprer seg mer.

Hun sier imidlertid at WHO ikke vil gripe inn i landene. De ønsker at lokale myndigheter finner ut av hva slags tiltak som fungerer, og som er best for sine innbyggere.