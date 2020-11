Overlege kritiserer koronatiltakene – helseministeren slår tilbake

I mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid. Ved å stenge ned og stramme inn håpet regjeringen at de kunne få kontroll på den økende koronasmitten i landet.

Mer enn åtte måneder senere er det fortsatt en rekke strenge smitteverntiltak i Norge. Det mener overlege Halvor Næss er alt for omfattende.

– En nedstenging har flere konsekvenser enn fordeler. Det er på høy tid at regjeringen letter på tiltakene, sier Næss.

Næss er overlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, men understreker at han i denne saken uttaler seg som privatperson.

– Ingen sammenheng

Overlegen skrev mandag en kronikk i Bergens Tidende som har skapt stor debatt. I kronikken kritiserer Næss myndighetenes håndtering av koronakrisen.

– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet, sier Næss.

Han ble derfor svært overrasket da regjeringen valgte å stenge ned landet 12. mars.

– De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sier Næss.

Epidemi i Bergen

Overlegen har selv opplevd å jobbe under en epidemi. Julen i år 2000 brøt det plutselig ut en voldsom influensaepidemi i Bergen.

Næss jobbet som avdelingsoverlege på Haraldsplass Diakonale sykehus og hadde derfor det øverste medisinske ansvaret. Han anslår at rundt 2000 personer ble smittet daglig og i løpet av de tre ukene utbruddet varte ble rundt 400 pasienter innlagt på sykehuset.

– Jeg synes det setter ting i perspektiv. Nå er det en stor nyhet at det er 50 nye koronasmittede i Bergen, men under influensaepidemien var det snakk om mye større tall. Likevel vurderte man aldri en nedstenging da, sier Næss.

Han mener at konsekvensene av en nedstenging er lang verre enn konsekvensene ved å la viruset spre seg i samfunnet.

– Dette får enorme økonomiske og sosiale konsekvenser. Jeg synes det er rart at man ofrer så mye når tallene viser at det er svært lite sannsynlig at friske mennesker dør av korona, sier Næss.

– Helt uenig

Helseminister Bent Høie kjenner seg ikke igjen i kritikken til Næss.

– Jeg er helt uenig i det han sier. Vi baserer våre tiltak på de beste medisinfaglige rådene. Dette viruset kan ikke sammenlignes med influensa, dette er mer farlig og mer smittsomt, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren mener de strenge tiltakene har vært helt nødvendige, noe man kan se ved at dødeligheten er såpass lav i Norge.

– Næss mener konsekvensene av nedstengningen har vært for store. Hva tenker du?

– Jeg tror han tar feil. Vi vet at hvis viruset får spre seg fritt i samfunnet så blir helsetjenesten hardt rammet og overbelastet. Da vil konsekvensene bli mye større, sier Høie.

– Folk må bestemme selv

Næss mener regjeringen burde lette på tiltakene før situasjonen blir enda vanskeligere for skoler, butikker, restauranter og kulturlivet.

– Myndighetene må bidra til å beskytte de sårbare, spesielt de som bor på sykehjem, men ellers må folk som er friske få lov til å bestemme selv, sier Næss.

Helseministeren tror konsekvensene kan bli mange hvis man fjerner smittevern tiltakene for tidlig.

– Hva hadde skjedd hvis dere fulgte rådene til Næss og lettet på tiltakene nå?

– Da ville vi i løpet av kort tid oppleve at veldig mange ble smittet og alvorlig syke. Sykehusene vil bli overbelastet og det ville ført til at andre pasienter ikke får den hjelpen de trenger, sier Høie.