Dette sier kjendisene om å ta en koronavaksine

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mange venter spent på når en vaksine mot covid-19 vil være klar. For noen er det en større selvfølge å benytte den enn for andre.

Forskere over hele verden kjemper nå for å utvikle en vaksine på rekord-tid. Legemiddelselskapet Biontechs grunnlegger professor Ugur Sahin sier at enkelte britiske pasienter kan få koronavaksinen allerede i desember.

God kveld Norge har tatt en prat med kjendisene om de ønsker å ta vaksinen når den tid kommer. For noen er det en selvfølge, mens andre er mer skeptiske.

Takker selvsagt ja

For programleder Ronny Brede Aase er det en selvfølge at han skal ta vaksinen.

– Hehe. Er det noen som ikke skal ta vaksine? Jeg står selvfølgelig ikke først i køen, alle som trenger den mest skal vel ta den først, skriver Brede Aase til God kveld Norge og fortsetter:

– Men når tilbudet kommer takker jeg selvsagt ja til vaksine mot korona. Er du gal!

Komiker Maria Stavang er positiv til å ta en korona-vaksine. Foto: God kveld Norge

Komiker Maria «Piateed» Stavang (25) deler Brede Aases tanker om vaksinen.

– Er det noen som ikke skal ta den? Jeg skal ta den, svarer Stavang.

Avventer foreløpig

Det er imidlertid ikke alle som sier de vil ta vaksinen med en gang den kommer. TV-personlighet Jorun Stiansen (36) kommer ikke til å benytte seg av et vaksinetilbud i første omgang.

– Jeg har ikke satt meg godt nok inn i hva det vil si å faktisk bli vaksinert mot covid-19. Dette viruset er noe verden aldri har sett maken til, sier Stiansen til God kveld Norge.

Hun mener at vi fortsatt er i læringsfasen når det gjelder viruset, og at hun trenger mer informasjon for å kunne bestemme seg.

– Hvis jeg er vaksinert og likevel får covid-19, vil jeg da fortsatt kunne smitte andre? Eller er vaksinen kun for at jeg selv ikke skal bli dårlig av viruset?, spør Stiansen.

Vil ikke skremme noen

Heller ikke TV-profilen Linni Meister (34) har tenkt til å ta vaksinen med det første.

– Jeg vil ikke skremme noen med mine meninger, men jeg vil helst vente til det har gått et par år, hvor man vet mer om bivirkningene som følger med i ettertid, sier modellen.

Hun ønsker heller ikke at sønnen hennes Dennis (11) skal ta vaksinen, av samme grunn.

– Jeg er imot at barnet mitt skal ta den, da han ikke er ferdig utvokst og er redd det kan «skade» han på noen måte. Jeg er veldig glad det kommer en vaksine, men selv vil jeg avvente noen år med å ta den, forklarer modellen.

Forstår skepsisen

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, forstår at folk er skeptiske. Han sier at det ikke er problematisk for samfunnet om noen vil vente.

– Det er mest problematisk for dem selv ved at de ikke får beskyttelse, sier Aavitsland til God kveld Norge.

Aavitsland forteller at det er normalt å avvente nye vaksiner som enda ikke er godkjent.

– Så snart noen vaksiner er godkjent for bruk i Norge, skal vi informere om dem og svare på alle spørsmål som befolkningen har. Da kan folk ta informerte valg, sier han til God kveld Norge.

Aavitsland forteller at man vet at vaksinen vil beskytte mot sykdom, men at man ikke er sikre på om den vil beskytte mot smitte.

Han har også forståelse for at man kan være redd for eventuelle bivirkninger.

– Heldigvis er vaksiner blant de aller tryggeste legemidlene, og før vi tar i bruk noen koronavaksine i Norge, vil den være prøvd ut på flere titusen personer. Kanskje vil den også være tatt av noen millioner amerikanere. Da vet vi mye om hvilke bivirkninger som finnes.