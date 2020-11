«Helsesista» slår alarm: – Folk sier de skal holde ut til over jul, så orker de ikke mer

Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista» er bekymret for at antall selvmord skal øke på grunn av manglende fokus på psykisk helse under pandemien.

Tirsdag formiddag presenterte regjeringen nok en ny krisepakke til bedrifter og sårbare grupper på til sammen 17,7 milliarder kroner.

Den åttende krisepakken i rekken inneholdt blant annet 158 millioner kroner til sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon som følger av koronapandemien.

Generalsekretæren i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen uttalte til TV 2 tirsdag at selv om tiltakspakken er etterlenget, er det langt i fra nok.

Det er en oppfatning Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista», deler.

– Det er mange viktige tilbud og tiltak som har fått forlenget støtte og økte midler, men hvis man plukker det litt fra hverandre, med ti millioner til studentene og fordeler det på antall studenter, så blir ikke det mange kronene på hver, sier hun til TV 2.

– Hele befolkningen er sårbar

«Helsesista» reagerer på at regjeringen særlig legger vekt på at dette er støtte for sårbare grupper.

– Hvem er de sårbare gruppene? Sånn jeg ser det er hele befolkningen en sårbar gruppe. Jeg savner tiltak som skal gjelde for alle, sier hun.

Sammen med organisasjonene Psyktærlig og Mental Helse Ungdom har «Helsesista» kommet med et konkret tiltak til regjeringen:

– Vi trenger et statlig finansiert lavterskeltilbud som består av helsepersonell med kompetanse innen psykisk helse. Der alle som trenger, uavhengig av hvor i landet de bor, alder og uavhengig av tidligere sykdomdshistorie, kan få et kortvarig tilbud fra 5-10 ganger med enten telefon eller video-oppfølging, sier hun.

Siden pandemien brøt ut i Norge har Krohn Engvik blitt kontaktet av mennesker i alle aldre, som åpner seg opp om utfordringer i hverdagen.

– Folk sier at mangel på kontakt og nærhet gjør at de ikke lenger føler seg som en del av menneskeheten, at de har utviklet så sterk sosial angst at de ikke tør å ta telefonen selv når familie ringer, folk sykmelder seg fra hjemmekontoret fordi det er så vanskelig og folk får tilbakefall på spiseforstyrrelser, angst- og rusproblemer, sier hun.

– Bekymret

«Helsesista» er bekymret for at økende grad av isolasjon og ensomhet kan gi utslag på selvmordstatistikken her til lands.

– Jeg får meldinger fra folk som sier at de skal holde ut til over jul, men at de ikke orker mer etter det. Januar troner høyt på selvmordstatistikken fra før, så jeg er bekymret. Det haster å få på plass et lavterskeltilbud, og nå er tiden inne for å virkelig satse på dette, sier hun.

Krohn Engvik mener ikke psykisk helse har fått det fokuset det fortjener under pandemien.

– Det undrer meg at vi gjør så mye for å redde noen, og så lite for å redde andre. Jeg blir så lei meg at tårene spretter når jeg hører alle historiene fra mennesker som er fortvilet på så utrolige mange måter, sier hun.

– Fortvilet over statsministeren

«Helsesista» kommer nå med en klar oppfordring til folk.

– Det er viktig at vi tør å være ærlige hvis vi har det vanskelig. Vi skal ikke være redd for å belaste andre med våre problem.

Krohn Engvik mener også regjeringen har et klart forbedringspotensial.

– De må ikke snakke som at jula blir avlyst dersom vi ikke følger smittevernstiltakene. Det blir en annerledes jul i år, det vet alle. Men vi skal lage en så fin jul vi kan likevel. Og enda mer fortvilet blir jeg over at statsministeren sier at vi i tiden fremover skal ha minst mulig sosial kontakt med andre, sier hun og legger til:

– Det er nå vi virkelig må ta vare på hverandre, spesielt alle som er alene i hele spekteret av aldersgrupper. Regjeringen må kommunisere tydelig at det er viktig at vi i tiden fremover må ha mest mulig sosial kontakt med andre - uten å være nær fysisk. Og vi må tilrettelegge for fysiske møtepunkter der vi kan snakke sammen på ekte og se hverandre i øynene.