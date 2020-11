Frp-Roy om eget kuttforslag: – Jeg tipper alle, absolutt alle er imot

– Norge er ett av svært få land med gratis utdanning for utenlandske studenter, og bruker milliarder av skattebetalernes penger på dette i dag. Norge bør prioritere egne studenter først, og derfør ønsker vi en avgift for utenlandske studenter, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

I Frp sitt alternative budsjett foreslår partiet å gi universiteter og høgskoler mulighet til å innføre studieavgift for utenlandske studenter fra land utenfor EØS og Sveits, og reduserer derfor 80 millioner kroner i bevilgningene til universiteter og høgskoler.

– Gratisprinisppet for norske studenter skal fortsatt gjelde, men vi synes det er rimelig at utenlandske studenter må betale for å gå på norske universitet hvis norske studenter må betale for universitet i deres hjemland, sier Frp-toppen.

Håper på støtte, men...

– Jeg tipper alle, absolutt alle er imot, sier Steffensen, som også leder utdanningskomiteen på Stortinget.

Men han understreker at Høyres programkomite foreslår å innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits.

Derfor håper han på gjennomslag i budsjettforhandlingene.

– Vi åpner for at universitetene kan innføre studieavgift. Om de ikke ønsker dette, så må de gjerne prioritere annerledes, men vi forventer da at universitetet tar kostnaden for denne prioriteringen selv og foreslår derfor en reduksjon i overføringene til sektoren på beskjedne 80 millioner kr, sier Steffensen.

– Utenlandske studenter skal søke seg til Norge på grunn av kvaliteten på utdannelsen, ikke fordi den er gratis, legger han til.

– Uaktuelt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier Høyre ikke vil støtte forslaget nå.

– Regjeringen har ingen planer om å innføre studieavgifter for utenlandske studenter. Vi styrer på den samme regjeringsplattformen Frp var en del av frem til januar.

Men han legger ikke skjul på at det vil komme en debatt om forslaget i Høyre.

– Høyres programkomité har foreslått å innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits. Det skal Høyre ta endelig stilling til på landsmøtet til våren, og er derfor uaktuelt å gjøre noe med i inneværende regjeringsperiode.

SIER NEI NÅ: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Fredrik Hagen

Steffensen mener Høyre vingler.

– Henrik var for det i 2014 da da regjeringen Solberg fremmet forslaget mens hans selv satt i utdannningskomiteen. Han er for det som medlem av programkomiteen til Høyre, men samtidig mot det som statsråd i regjeringen Solberg som fremmet det samme forslaget noen år tilbake. Jeg blir svimmel av denne vinglingen, men det blir spennende å se hvilken hatt Henrik Asheim har på seg når han skal rådgi forhandlerne på Stortinget, sier Steffensen, som håper på gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringen.