Når bølge to av koronapandemien nå skyller over landet, får helsearbeiderne i første linje velfortjent anerkjennelse.

Men når alles oppmerksomhet er fokusert mot én del av helsevesenet, er det viktig å rette lys også mot englene i skyggen av pandemien.

I skyggen av pandemien holdes hjulene i gang i det stille for å ta seg av skadde og syke av alle kategorier, som min kone og våre tre jenters mamma, som ble tatt fra oss etter fire års kamp mot kreften tirsdag 3. november.

MISTET KONA: Claus mistet kona Tine forrige uke og takker nå helsevesenet for jobben de har gjort. Foto: Zynk

Denne kronikken ble først delt i Budstikka.

– Spesielt forhold

Englene i skyggene av pandemien er fantastiske helsearbeidere og mennesker, som den 24 år gamle sykepleieren Iben. Hun var den første som tok oss imot oss på hospicet. Trygg, empatisk og oppmerksom.

Som tidligere anestesisykepleier fikk Tine et spesielt forhold til den unge sykepleieren, som så ofte satte seg ned ved sengen hennes.

Iben en av mange hyggelige og dyktige kolleger på Hospice Stabekk.

Sin unge alder til tross, utførte hun arbeidet med en ro, profesjonalitet og menneskelighet vi er evige takknemlige for. Som da det gikk mot slutten og hun tok meg ut på gangen for å forklare at sirkulasjonen var dårligere, men at hennes vurdering var at Tine ikke kom til å dø i natt.

Iben fikk rett, og dagen etter, sent på kvelden etter en 16 timers vakt, tok hun seg tid til nok en gang sette seg på sengekanten til Tine. Iben skulle ikke på vakt på noen dager og tok farvel med Tine, igjen med en ro, profesjonalitet og menneskelighet som ikke var påtrengende, bare fin.

– Beundringsverdig

Sjefenglene våre er overlege Olav og sykepleierne Alexandra, Wenche og Åsa og de andre på kreftsenteret på Ullevål. De fulgte oss i fire år.

Det var så å si alltid de samme Tine møtte på sine utallige cellegiftbehandlinger. Det gir trygghet å møtes av folk man kjenner og som kjenner deg og dine pårørende.

Det er beundringsverdig at Ullevål klarer dette i en hektisk hverdag med stadig færre ressurser og en pågående pandemi.

Sykepleier Alexandra har fulgt oss tett hele veien, og Tine fant fantastisk støtte og trygghet i deg.

Kreftlegen Olav har vært vår klippe. Sammen med kirurgkollega Helle på Drammen sykehus, har du vært kunnskapsrik, tilgjengelig, ærlig og en god rådgiver da de umulige valgene om vi skulle prøve alternative behandlinger i Norge eller utlandet skulle tas, og da vi til slutt fulgte rådet om å avslutte behandlingen for å få en tid på slutten med verdighet og fred.

– Dette er vår takk

Tilliten som var bygget opp med tung faglighet og åpen kommunikasjon fra dag én, gjorde de vanskelige valgene enklere.

Da det ikke lenger fantes kurerende behandling, steppet englene i det palliative teamet på Bærum sykehus inn. Legen Eva, kreftsykepleierne Ina og Charlotte og hjemmesykepleien.

Smertelindring, hjelpemidler, gode råd, ærlige og viktige samtaler med jentene om døden, sorgen og livet med kreft i familien.

Det store flertallet i norsk helsevesen er engler i skyggen av pandemien. Dette er vår takk, lys og oppmerksomhet til alle dere.