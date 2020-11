Per Gunvald vurderte å forlate Farmen – dette fikk han til å endre mening

Per Gunvald Haugen (45) er glad for at han takket ja til å bli med på Farmen, men for deltakelsen måtte han ofre noe svært viktig.

Seniorrådgiveren i Tryg Forsikring fra Gjersdal, Per Gunvald Haugen (45) kom inn som en av årets utfordrere på Farmen. Sammen med hovslageren fra Geilo, Asle Kirkevoll (63) har de to klart å klamre seg fast i kampen for tilværelsen.

Denne uken ble det både dramatisk og følelsesladd på Farmen. Forpakterne fikk nemlig brev hjemmefra, noe som vekte sterke følelser blant deltakerne.

For Haugen var det ekstra spesielt å få brev fra sine kjære.

UTFORDRERE: Per Gunvald Haugen og Asle Kirkevoll kom inn som utfordrere sammen. De har blitt gode venner i løpet av oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Flere av deltakerne har tidligere fortalt at de så på Farmen som en ny og gøy utfordring, særlig på grunn av koronasituasjonen.

– Jeg var veldig i tvil på om jeg i det hele tatt skulle takke ja til å være med, da jeg fikk tilbudet å komme inn som en av utfordrerne, forteller Haugen når TV 2 ringer han.

Se den tårevåte seansen da Per og Asle åpnet brevene sine sammen, øverst i saken.

Én av grunnene til at han var i tvil var på grunn av barna sine, tvillingene Anna (14) og Lars Erik Bråten Haugen (14).

De skulle nemlig konfirmeres da Farmen-innspillingen foregikk, tidligere i høst.

Tårevått

I onsdagens episode denne uken kom postmannen med brev, til ellevill jubel for forpakterne.

MYE FØLELSER: Asle og Per Gunvald leste brevene sine sammen. Foto: Skjermdump/TV 2

For Haugen ble det en tårevåt seanse.

– Jeg gråt som en gris. Da brevene kom, klarte jeg ikke holde tilbake følelsene, sier han.

Sammen med Kirkevoll åpnet de brevene sine sammen. Haugen syntes det var hyggelig å lese brevene sammen med ham.

– Først gråt jeg av brevene til Asle. Deretter gråt han av mine. Jeg hadde ikke sjans i havet til å holde igjen tårene.

SAVN: Per Gunvald ble veldig rørt da han fikk se bilder av barna sine. Foto: Skjermdump/TV 2

I brevet hadde barna skrevet om konfirmasjonsdagen, og lagt ved bilder av seg selv i ny bunad og dress.

«Dagen var perfekt! Vi hadde det kjempefint! Vi savnet deg jo MEN vi ønsker deg MASSE lykke til og vil ikke se deg her hjemme før du har vunnet!!! Vi elsker deg».

TVILLINGER: Anna og Lars Erik hadde lagt ved bilder av seg selv fra konfirmasjonsdagen. Foto: Skjermdump/TV 2

Til tross for at både Haugen og Kirkevoll kom inn senere enn de andre forpakterne, forteller han at oppholdet på gården ble intenst og følelsesmessig.

Han forteller at det var flere som fikk en knekk av å få brev hjemmefra.

– Vi er jo i uke åtte og det nærmer seg slutten. Folk blir slitne og hjemlengselen tærer mer og mer på.

For han derimot var brevene en skikkelig «boost» på motivasjonen hans.

Vurderte å dra hjem

Da Haugen takket ja til å være med på Farmen, gjorde han det i den visshet om at han kunne gå glipp av barna sin konfirmasjon.

– Jeg visste at det var en sjanse for at jeg kunne ryke. Hvis jeg klarte å kjempe meg inn på gården, var jeg klar over at konfirmasjonen kunne ryke.

Anna og Lars Erik har fra starten av pushet pappaen sin til å være med, og støttet han hele veien. Haugen forteller at de ønsket han skulle være på gården.

Og slik ble det. I en utslagskonkurranse mellom de to gjenværende utfordrerne, konkurrerte Haugen ut Marianne Lambersøy (49) i melkespann, og ble en fullverdig forpakter på gården, sammen med Kirkevoll.

Likevel vurderte han å reise hjem.

– Jeg holdt på å reise hjem, for jeg kjente veldig på samvittigheten der inne, og tenkte: Skal jeg virkelig gjøre dette?

Fikk han til å bli

5. september trådde Anna og Lars Erik inn i de voksnes rekker.

– Jeg holdt meg veldig for meg selv den dagen, og gikk meg en tur i skogen og langs stranda. Jeg tenkte selvsagt mye på ungene den dagen, heiet på dem, og lurte på hvordan de hadde det hjemme.

TRIO: Sammen med barna bor Per Gunvald i Gjersdal. Her fra Norgesferie i sommer. Foto: Privat

Selv om samvittigheten tærte på, var det én person som fikk Haugen til å endre mening om hjemreise.

– Jeg fikk tatt en prat med Thor. Det er jeg veldig glad for.

– Hva var det han sa som fikk deg til å bli?

– Han sa til meg at jeg måtte tenke over hvor stolt ungene var av meg, og at de ønsket at jeg skulle være på gården. Jeg måtte tenke på de, og at de hadde blitt skuffet om jeg valgte å reise hjem.

FORNUFT: Presten Thor Haavik (26) tok en prat med Per Gunvald. Det fikk han til å bli på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Etter samtalen var han ikke i tvil om hva han skulle gjøre.

– Det gikk jo greit, og det hjalp litt mer når dagen var over. Da var det ingen vei tilbake. Man lever jo i en boble der inne, og jeg hadde bestemt meg for å kjøre på og gå «all in».

I dag er han glad for at han takket ja og holdt ut, inne på gården.

– Jeg angrer ikke på at jeg ble med, og er veldig glad for at jeg i det hele tatt sa ja.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se også Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.