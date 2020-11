Premier League gir Chelsea-stjernen hodepine

Øverst ser du Silva score sitt første mål for Chelsea

Midtstopperen kom fra PSG og fransk Ligue 1 før denne sesongen. Silva har brakt ro og rutine til et lekk Chelsea-forsvar. Til tider har han sett ut som skjæra på tunet, mens det har kokt rundt ham i kampene.

Lørdag scoret han sitt første mål for blåtrøyene og kunne reise på landslagssamling med Brasil med et smil om munnen etter 4-1-seier over Sheffield United.

Nå har han møtt pressen og snakket om erfaringene han har gjort seg etter sine første uker i Premier League. Og de har vært smertefulle for 36-åringen, som også har erfaring fra italiensk Serie A.

– Etter mine to siste kamper i ligaen hadde jeg hodepine på grunn av de utallige hodeduellene og høye tempoet i spillet, sa Silva på en pressekonferanse natt til tirsdag.

– Det er veldig forskjellig fra de to andre ligaene jeg har spilt i. Jeg har lært fra det, og jeg prøver å bruke det til å veilede de yngre spillerne. Dette er min første gang i Premier League, men jeg håper å fortsette å gjøre det bra og få kontrakten fornyet, sa brasilianeren, som har planer om å spille på toppnivå for landslag og klubb i hvert fall til neste VM.

36 år gamle Silva har fått spesialbehandling av manager Frank Lampard på grunn av alderen sin. Han er blitt hvilt i noen kamper for sikre at kamp- og reisebelastningen ikke fører til skader.

Er bekymret

Managerne for storklubbene i England har blåst nytt liv i debatten om fem innbyttere for bedre å hindre skader i et tett kampprogram og med belastningen koronapandemien gir. Innbytterpraksisen var i bruk i sommerens kamper, men ble nedstemt av et flertall av de andre klubbene for denne sesongen.

Silva deler bekymringene til storklubbene:

– Vi har sett ferske studier som sier at det er større risiko for å bli skadet om man spiller hver tredje eller fjerde dag. Det er bekymringsfullt. Man mister også spillere på grunn av Covid-19. Vi er ikke maskiner.