Lokallag vil vrake Siv Jensen: Fylkesleder fristet av tre menn på topp

Fylkeslederen i Oslo Frp går ut med sterk støtte til Carl I. Hagen, som ble vraket av nominasjonskomiteen for en uke siden. Like sterk støtte får ikke partileder Siv Jensen.

– Carl er den som representerer det tunge Frp. Under Carl har Frp vært oppe i 33-34 prosent på gallupen. Han ga fra seg et parti som var sunt og solid i markedet, sier Jacobsen.

Fylkeslederen vil ha Hagen tilbake på tredjeplassen i Oslo, der han var plassert før nominasjonskomiteen fjernet ham i sin endelige innstilling.

– Han har to billetter til Stortinget. En i Oslo og en i Oppland og det tror jeg ikke de fleste har noe imot. Han har røtter begge steder og det viktigste er å helgardere så langt det lar seg gjøre at han kommer på Stortinget, sier Jacobsen til TV 2.

Lokallag vil vrake Jensen

TV 2 får nå bekreftet at Frp-toppens eget lokallag, Nordre Aker, i sitt innspill til nominasjonskomiteen har vraket partileder Siv Jensen på toppen av stortingsvalgslisten.

Frp-laget ønsker i stedet Christian Tybring-Gjedde som toppkandidat, Carl I. Hagen på andreplass og Jacobsen på tredje.

Alle tilhører den nasjonalkonservative fløy - eller nasjonalliberale, som de også kaller seg.

– Er ikke det noe du vil gå inn for?

– Jo, jeg.. Det er fristende selvfølgelig, men som leder er jeg resultatpragmatisk. Jeg ønsker at partiet skal jeg gjøre det best mulig. Jeg må ikke ha stortingsjobb, jeg klarer meg fint likevel. Jeg vil at partiet skal gjøre det bra og ser at det er mange sterke nye som vil frem, sier Jacobsen.

– Men er det en god trio; Tybring-Gjedde, Hagen og deg?

– Ja, det må jeg tilstå at er en besnærende tanke. Men jeg ser at det er mange andre som representerer det vi representerer. Vi går for flagg og fedreland, som vi har flagget så mange ganger at vi gjør. Det er mange i den gruppen som nå aspirer til de øverste plassene som har mye godt i seg. Jeg er ikke alene om å representere den linjen Oslo Frp nå representerer, selv om noen skal ha det til det.

DUO: Carl I. Hagen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er nære allierte. Foto: Vidar Ruud

Mulig kandidat

TV 2 har fått svar på spørsmål om nominasjonen fra 11 av 13 lokallag i Oslo Frp. Heller ikke Sagene og St. Hanshaugen Frp førte opp Siv Jensen på toppen av sitt listeforslag til valgkomiteen.

Jacobsen har ikke noe svar på hvorfor Jensen er fjernet som listetopp av Nordre Aker Frp, til tross for at fylkeslaget har et vedtak på at partilederen skal stå på topp.

– Den prosessen var ikke jeg med i. Det må nesten de svare på, sier fylkeslederen.

– Men du sitter i styret?

– Ja, men den nominasjonen der var jeg ikke med på. Den ville jeg ikke ha noe med å gjøre fordi jeg er en mulig kandidat - nå antakelig kanskje til en varaplass. Det fikk de avgjøre.

– Alt kan skje

Lokallagsleder i Nordre Aker Frp, Arne Østreng, vil ikke kommentere hvorfor styret har vraket Jensen.

Jacobsen legger ikke skjul på at han gjerne vil inn på Stortinget før eller senere.

– Er du en bedre kandidat enn Siv Jensen?

Om jeg er en bedre kandidat enn Siv Jensen? Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg har stor respekt for Siv. Hun står for mye bra og har gjort en kjempejobb som partileder og finansminister. Det er ikke til å legge skjul på at vi har nyanseforskjeller når det gjelder politisk retning og hva vi vektlegger, men at Siv er sterk er det ingen vil om. Så blir det opp til markedet å avgjøre, sier Jacobsen.

– Her kan alt skje på nominasjonsmøte?

– Ja, er ikke det gøy? Det skal være litt spenning. Det hadde vært ille hvis ingen slåss om plassene. Det er den beste som vinner på hver plass, og om jeg inngår der eller ikke, eller bestemte personer inngår er ikke det viktigste - det er at vi har et godt team, sier fylkeslederen.

Hagen glad for skriftlig votering

Hagen ønsker ikke å kommentere innspillet fra Nordre Aker Frp om å vrake Jensen til fordel for Tybring-Gjedde, med Hagen på andre og Jacobsen på tredjeplass.

– Jeg tar det til etterretning at det er det Nordre Aker har spilt inn, og det står Nordre Aker fritt til å gjøre. Jeg er for øyeblikket kandidat til tredjeplass.

– Nå sier Jacobsen at det er en besnærende tanke med dere tre på de øverste plassene, hva sier du til det?

– Jeg tar det til etterretning at Nordre Aker har foreslått oss tre.

– I et demokrati er det sunt med konkurranse, og i slike sammenhenger er det heldigvis skriftlig votering.

– Bør det være konkurranse om førsteplassen, også?

– Det har jeg intet syn på. Jeg respekterer at partilederen står på første og Christian Tybring-Gjedde på andre. Jeg står ikke der i det hele tatt, men utfordrer på tredje plassen.

Taust fra Tybring-Gjedde

Hagen er foreslått på andreplass av sitt lokallag Ullern Frp, bak Jensen og foran Tybring-Gjedde.

Han mener det ikke byr på problemer å drive valgkamp både i Oslo og i Oppland i valgåret.

– Jeg skal drive valgkamp begge steder, og som fulldags pensjonist har jeg tid hele vårparten, forsikrer Hagen.

Tybring-Gjedde har ikke svart på henvendelser fra TV 2. Hans bydelslag Frogner Frp, samt Alna Frp ønsker ikke å kommentere nominasjonsprosessen.

Tre kandidater på tredjeplass

Nominasjonskomiteen har foreslått Aina Stenersen som er leder av Oslo kommunes helse- og sosialutvalg på tredjeplass.

Men seks bydelslag i tillegg svarer nå at de støtter Hagen i stedet.

Lagene Østensjø, Bjerke og Grünerløkka Frp ønsker seg Maria Zähler, som er skribent for nettstedet Resett, på tredjeplassen.