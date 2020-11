Kilder til TV 2: Tre personer pågrepet i gisselaksjon

Saken oppdateres.

Tips oss! Send til tips@tv2.no

TV 2 får opplyst av kilder at det pågår en gisselsituasjon.

TV 2 får også opplyst at politiet har pågrepet tre personer tidlig i ettermiddag på Grim utenfor Kristiansand sentrum.

Politiet jakter nå på en eller to personer som skal ha en person som gissel. Den eller de skal ha skytevåpen. Det får TV 2 opplyst av kilder.

Også NRK erfarer at det dreier seg om en gisselaksjon.

– Vi får bistand av nasjonale bistandsressurser, som er politihelikopter og beredskapstroppen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen sier han ikke kan kommentere politiaksjonen nærmere av hensyn til oppdraget, men at det ikke er grunn til å anta at en tredjeperson kan utgjøre en fare for andre nå.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tro at det er noe fare for befolkningen, sier operasjonsleder Arnesen.