Frykter Trump skal avsløre nasjonale hemmeligheter

Som en av verdens mektigste menn og president i stormakten USA sitter presidentene på enorme mengder klassifisert informasjon og nasjonale hemmeligheter.

Donald Trump har de siste fire årene kunnet bruke denne informasjonen til å angripe motstandere, få politiske fordeler og skremme eller imponere andre lands regjeringer.

Nåværende og tidligere tjenestemenn samt analytikere frykter imidlertid at Trump vil fortsette i det samme sporet, når han 20. januar 2021 klokken 12.00 mister nøklene til Det hvite hus.

Det skriver The Washington Post.

– Han passer profilen

Med Donald Trump som eks-president, tror flere tjenestemenn at det er grunn for å være bekymret.

– Enhver som er misfornøyd eller fornærmet, risikerer å avsløre klassifisert informasjon. Enten om det er en nåværende eller tidligere president. Trump passer absolutt til den profilen, sier tidligere CIA-offiser og forfatter av «Presidentens bok: En historie om de topphemmelige etterretningsopplysningene presidenter og deres ansatte mottar mens de er på kontoret», David Priess til storavisen.

Som president har Donald Trump tilgang til alt av klassifisert informasjon i regjeringen, og myndighet til å dele den informasjonen, uansett årsak.

– Fulgt dårlig med

Etter at han er ferdig som president, vil han fortsatt ha tilgang til klassifisert informasjon for sin administrasjon.

Den juridiske evnen til å avsløre denne informasjonen, forsvinner imidlertid når Biden blir innsatt 20. januar.

Eksperter avisen har snakket med, sier at Trump angivelig har fulgt dårlig med under diverse presidentorienteringer, og aldri vist en klar forståelse for hvordan det nasjonale sikkerhetsapparatet fungerer.

Nettopp det kan være en stor fordel.

– En kunnskapsrik og informert president med Trumps personlighetskarakteristikker, inkludert mangel på selvdisiplin, ville vært en katastrofe, sier Jack Goldsmith, tidligere sjef i Justisdepartmentet i George W. Bush-administrasjonen og forfatter til Washington Post.

Verdifull informasjon

Avisen skriver videre at sjansene for at Trump kjenner til små detaljer om etterretning, som navnet på en spion eller hvor et etterretningsbyrå kan ha plantet en overvåkningsenhet, er liten.

Men han har nok informasjon som kan være verdifull for motstandere.

– Donald Trump vil ha informasjon som inkluderer spesielle militære evner, detaljer om cybervåpen og spionasje, hvilke satelitter USA bruker og parametrene for eventuelle skjulte handlinger som kun Trump som president hadde makt til å autorisere, sier tidligere etterretningsoffiser og ekspert på sikkerhetssystemene som brukes til å beskytte klassifisert informasjon, John Fitzpatrick til avisen.

Ekspertene frykter at Trumps arrogante oppførsel kan føre til at han avslører hemmeligheter enten på en av sine mange folkemøter, eller i en privat samtale med en utenlandsk motstander.

Slutter med Trump

Rent praktisk er det lite Biden-administrasjonen kan gjøre i å hindre Trump fra å avsløre nasjonale hemmeligheter. Tidligere presidenter er ikke nødt til å signere avtaler som hindrer de fra å komme med avsløringer.

FERDIG: Om drøye to måneder må Donald Trump gi fra seg nøklene til Det hvite hus. Her under et valgmøte i Tampa, Florida i forkant av valgdagen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ifølge Washington Post kan Biden som president nekte å gi Trump noen etterretningsopplysninger, som eks-presidenter tidligere har mottatt før de møter utenlandske ledere eller legger ut på diplomatiske oppdrag på den nåværende presidentens anmodning.

– Jeg tror den tradisjonen slutter med Trump. Presidenter kan spørre sine forgjengere om ærlige råd, men jeg ser ikke for meg at Joe Biden vil diskutere intrikate nasjonale sikkerhets- og etterretningspørsmål med Trump, og jeg tror heller ikke Biden vil sende Trump noe sted som utsending, sier David Priess.