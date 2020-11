Til frontalangrep på vitnepåstander fra NRK-podkast

– Jeg er så sjokkert at jeg skjelver.

Det sier Reidar Osen til TV 2, like etter at vitneutspørringen er avsluttet.

72-åringen har akkurat hørt at et av vitnene i straffesaken der Osen er fornærmet, gjentok påstandene han kom med i NRK-podkasten «Bortført i Bergen».

– Jeg hadde en følelse at han stod i et eller annet ledtog med noen. Det var noe rundt situasjonen som ga meg en opplevelse av en form for sammenheng mellom personene som var involvert i dette, gjentok vitnet Rolf Kolden i retten, tirsdag.

«Er dette egentlig noe arrangert?»

Kolden og konen lot seg intervjue i podkasten, som ble publisert like før rettssaken startet i forrige uke.

Ekteparet var de første Osen søkte hjelp hos, etter at han klarte å rømme fra gjerningspersonene. I podkasten forteller Kolden at han var inne på tanken at Osen selv hadde noe med bortføringen å gjøre.

– Det var nesten litt utrolig det han sa. For hvordan kan man ligge kneblet med strips og bind for øyne og munn og komme seg løs? Og hvorfor står svitsjen igjen i en bil der du egentlig er fange? sa Kolden i podkasten.

Han fortsatte:

– Hvordan hadde dette gått til? Det begynte jeg fort å resonnere om. Det var vel med å føre til at «er dette egentlig noe arrangert?».

Nevnte ikke mistanken i avhør

Osens bistandsadvokat, Einar Dregebø gikk til frontalangrep på Koldens utalelser i retten, og stilte en serie svært kritiske spørsmål.

OMFATTENDE SKADER: 72 år gamle Reidar Osen fikk omfattende skader av volden han ble utsatt for i 2015. Foto: Politiet

– Det er jo ganske oppsiktsvekkende og alvorlig, det du sier nå. Det finnes ikke spor av disse antydningene i avhøret som politiet gjorde med deg, sa Drægebø til Kolden

– Det var en underliggende følelse som jeg forsiktig lot komme frem i podkasten. I avhøret fortalte jeg bare hva jeg hadde sett og hørt, jeg gikk ikke inn på egne refleksjoner, sa Kolden.

– Han driter i at det går ut over meg

Osen reagerte kraftig på Koldens vitneforklaring.

– Det var helt forferdelig å høre på. Det er en historie som er helt... Det virker nesten om han er ute etter spenning på min bekostning. Det virker som han driter i at det går ut over meg, sier Osen.

Bistandsadvokat Einar Drægebø mener vitneforklaringen er farget av påstander som har fremkommet i media i ettertid.

– Jeg tror det illustrer det at vitner av og til blir påvirket av det som er omtalt. At man ikke klare å skille mellom det som var for fakta for fem år siden, og det man har lest og hørt, sier Drægebø.

To polske menn står tiltalt for grovt ran av Reidar Osen, og 33 år gamle Petter Slengesol. Begge har nektet straffskyld for ranet av Osen. Den ene tiltalte hevdet i sin forklaring at Reidar Osen selv iscenesatte bortføringen.

Saken som nå går for Bergen tingrett skal etter planen avsluttes mandag 16. november.