Med ny hjelm gjør DJ-en sitt første TV-intervju

GOD KVELD NORGE (TV 2): I hele 2020 har en mystisk artist ved navn «Ringnes-Ronny» herjet norske og svenske hitlister. Med spesialtilpasset hjelm snakker han nå for første gang på kamera.

Du har kanskje i løpet av året nynnet på «FREDAG» med Staysman, «Karl Johan» med Lothepus eller «Valhalla»? Felles for alle er at artisten «Ringnes-Ronny» står bak, og bare disse tre låtene er streamet over 47 millioner ganger på Spotify.

De samlede tallene på DJ-en er over 240 millioner streams, men allikevel så nekter «Ringnes-Ronny» å ta av seg hjelmen.

– Jeg elsker musikk og alt det rundt, men jeg vil ikke være en kjent person, forklarer han da han gjester God kveld Norge-studio.

I forbindelse med et kommende albumslipp går han gjennom en omfattende rebranding, noe som innebærer ny hjelm så han kan snakke med pressen - og drikke øl. Masken er designet av gutta i «Broslo».

I forbindelse med et kommende albumslipp går han gjennom en omfattende rebranding, noe som innebærer ny hjelm så han kan snakke med pressen - og drikke øl. Masken er designet av gutta i «Broslo».

TØRST: Ringnes-Ronnt måtte ha seg en halvliter under intervjuet med Niklas Baarli. Foto: Celina Morken / God kveld Norge

Hører ikke på musikk

DJ-en har ikke noe klart svar på hva som er hemmeligheten bak alle avspillingene hans.

– Kanskje jeg er født med det? Jeg vet ikke. Jeg hører ikke så mye på musikk, jeg har egentlig aldri gjort det. Majoriteten av den musikken jeg hører plager meg, så kanskje jeg kan se det litt fra utsiden, forklarer han.

Under intervjuet med Niklas Baarli så snakker «Ringnes-Ronny» en slags blanding av svensk og rogalandsk. Men om han er svensk eller norsk vil han ikke prate om.

– Jeg vil ikke kommentere det, det er litt personlig, sier han, før han bekrefter at han kan den norske nasjonalsangen.

– Så du er norsk nok, slår Baarli fast.

Artisten står godt i at musikken hans blir kalt for «rølpe-musikk», og slår et slag for den norske «rølpe» og rånekulturen.

– Hva vil du si er rølpen?

– Å være som man er, jeg tror det er så enkelt som det, sier «Ringnes-Ronny», som slipper ny låt natt til onsdag.

Ikke forberedt på suksess

På spørsmål om hva som er det beste med suksessen gir han et sjeldent langt svar.

– Jeg liker å lage musikk, og det er kult at noen vil høre på. Jeg hadde aldri noen tanker om at jeg skulle bli stor, jeg bare ble det. Så jeg synes det er kult at noen vil høre på det som jeg liker å gjøre, forteller DJ-en.

I et tidligere intervju med God kveld Norge så har «Ringnes-Ronny» fortalt alle flere plateselskaper vil signere han, men han føler at han ikke trenger et selskap i ryggen.

– Ja, det er mange, men jeg vil ikke signere med dem. Jeg synes det er en gammeldags måte å jobbe på, og litt for dyrt. De kan ikke tilby meg noe som jeg ikke kan gjøre selv. De har ignorert denne musikken i mange år, sa han i juni.