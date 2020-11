Utfordrer til halv pris slår nye iPhone

TV 2 HJELPER DEG: Vår test viser at billigere Android-telefoner på flere områder er bedre enn nye iPhone 12 Pro til over 14.000 kr.

La det være sagt med en gang: iPhone Pro 12 er den beste iPhone som er blitt laget noensinne. Men spørsmålet er om det holder i 2020? Vi har testet den nye iPhone 12 Pro opp mot Samsungs flaggskip, Note 20 Ultra 5G, til omtrent samme pris.

Se iPhone bli knust i videoen

Nå har også kineserne meldt seg på i kampen om flaggskiptelefonene med Xiaomi Mi 10T Pro og OnePlus 8T. Deres versjoner koster bare halvparten så mye, men kan de likevel være like gode?

Tek-ekspert og foredragsholder Eirik Norman Hansen skal vurdere de fire telefonene.

Se testen gratis på TV 2 Sumo.

VALGETS KVAL: Tek-ekspert Eirik Norman Hansen vurderer iPhone opp mot OnePlus, Samsung og Xiaomi. Foto: TV 2 hjelper deg

Design

Eirik pakker ut den nye iPhone 12 Pro og lar seg imponere over det nye designet (som egentlig er et comeback av deres gamle design).

– Den ser veldig skikkelig ut, sier Eirik om telefonen, som har kanter i kirurgisk stål rundt hele telefonen og matt glass på baksiden. Dette gjør at utsiden til telefonen blir slitesterk.

Apple sier de vil spare miljøet. Derfor får du ingen lader eller hodetelefoner med på kjøpet i den svært lille pakken.

Eirik er ikke like imponert over designet til Samsung:

– Det ser ut som en powerbank, ler han.

Med en litt mer alvorlig undertone mener han at designet er blitt litt gammeldags siden det har vært uforandret i lang tid. Han er også litt skeptisk kamerahumpen på telefonen.

– Men jeg liker den store skjermen uten bussholdeplass, sier Eirik og henviser til bussholdeplassen på toppen av iPhone. Den er der fordi iPhone har ansiktsgjenkjenning og ikke fingertrykk for å komme inn i telefonen.

Samsung byr på AKG-ørepropper og 25 watt lader i pakken.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Pris: 12 890 kr med 256 GB lagring (13 890 kr for 512 GB) Prisjakt.no 11. november Terningkast: 5 Pluss: Det aller beste kameraet Egen penn til notater Integrering med andre Samsung-produkter God skjerm Telefonen tåler fall og støt godt Vanntett i 30 min på 1,5 meter Minus: Høy pris Litt gammeldags utseende

Xiaomi ser også ut som en luksuriøs flaggskiptelefon med sine avrundede aluminiumssider og skinnende glassbakside. Denne kan man faktisk bruke som speil, men den er dessverre også en magnet for fingeravtrykk.

33 watt lader, overgang til hodetelefoner og plastetui følger med i pakken.

LEKRE: Alle telefonen har en lekker finnish. Foto: TV 2 hjelper deg

Den aquamarine-grønne innpakningen til OnePlus med aluminium og glass er adskillig mer robust mot fingeravtrykk. Måten den varierer mellom grønt og blått er umulig å gjengi på bilder og må sees i virkeligheten.

65 watt lader og plastetui følger med.

BILLIG: OnePlus 8T byr på OLED-skjerm med 120 hz oppdatering til halv pris av iPhone. Foto: TV 2 hjelper deg

En skjerm er litt blassere

iPhone skryter av sin super Retina XDR OLED-helskjerm på 12 pro. Skjermen er veldig bra, men både OnePlus og Samsung har OLED-skjermer som er like bra. Forskjellene er så små at man vil ha store problemer med å skille disse tre fra hverandre i en «blindtest».

– Det er fire gode skjermer, men du ser at Xiaomi er litt blassere, sier Eirik.

Det er fordi Xiaomi har LCD-skjerm. Den har riktignok en superrask oppdateringsfrekvens på 144 Hz som kan være viktig for hardcore gamere. Likevel mener vi at 120 Hz på både Samsung og OnePlus er tilstrekkelig for en god gamingopplevelse.

iPhone 12 pro har merkelig nok bare 60 Hz, og det gjør at skjermen hakker mer når man ruller nedover en nettside.

Xiaomi Mi 10 T Pro Pris: 7190 kr for 256 GB (6160 kr for 128 GB) Prisjakt.no 11. november Terningkast: 5 Pluss: Komplett kameramobil

Rask og 5G-klar

144 Hz skjerm for gamere

Best batteri og god lading

Pris

Minus: «Bare» LCD-skjerm

Litt mindre robust enn konkurrentene



Superrask iPhone

Apple sier i reklamen at deres A14 prosessor chip er 50 prosent raskere enn den raskeste til andre mobiltelefoner. Alle tester viser at den er superrask.

Men hvordan fungerer dette i det virkelige liv. Vi åpner opp og ned YouTube-appen på både Samsung og iPhone, og finner ingen forskjell i tidsbruk. Heller ikke i mer omfattende tester på YouTube med åpning av mange spill, apper og nettsider er det vesentlige forskjeller.

– Det som er helt rått er at de mye billigere telefonene fra OnePlus og Xiaomi er nesten identisk like raske, sier Eirik, etter å ha prøvd samme øvelse med disse mobilene.

De to «billige» telefonene har nemlig en ultrarask Snapdragon 865-chip og henholdsvis 12GB og 8GB arbeidsminne. Så de er dermed ingen sinker.

iPhone 12 Pro Pris: 14 290 kr med 256 GB lagring (13 990 kr 128 GB) Prisjakt.no 11. november Terningkast: 5 Pluss: Rask data-brikke Svært solid skjerm og pent design Første iPhone med 5G Integrering med andre Apple-produkter Vanntett ned til 6 meter Minus: Lite batteri og treg lading Kamera mangler finesser Pris

Klare for 5G

Alle fire mobilene er klare for 5G-nettet. Det gir telefonene høy hastighet hvis det er utbygd nett. Se mer i faktaboksen.

5G-utbygging: Akkurat nå kommer 5G bare delvis til Tromsø, Trondheim, Oslo, Lillestrøm, Kongsberg, Elverum, Bodø, Askvoll, Fornebu, Kvitfjell, Longyearbyen og Bergen.



Ordet delvis er brukt fordi hver sender dekker et svært begrenset område. Derfor vil det ta lang tid før man får høy 5G-dekning i Norge.

Her er mobilene litt i forkant av utbyggingen av nettet.

Det man vet om 5G er at det er et batterisluk i seg selv, og hvis man bruker 5G til spill og høyoppløst videoinnhold vil telefonen sluke enda mer batteri.

Derfor er det skuffende at Apple har mindre batterier på 12 pro enn 11`ern. Apple begrunner dette med at A14-prosessoren bruker mindre strøm enn forgjengeren. Tester av batteri-kapasiteten viser dessverre at den er dårligere enn alle konkurrentene i denne testen og spesielt dårlig ved spilling.

– iPhone har både det minste batteriet og er tregest til å lade både med og uten kabel, sukker Eirik.

iPhone har fått en sexy trådløs MagSafe-lader som fester seg med magnet til baksiden av telefonen. Ser flott ut, men er ikke særlig effektiv. Med 15 watt ladekapasitet bruker den 2 timer og 45 minutter på å bli totalt fulladet Med kablet 20 watt lader tar det 1 time og 45 minutt. Til sammenligning bruker OnePlus rundt 40 minutter på å bli fulladet med sin gedigne 65 watt lader og to batterier.

– OnePlus er suveren på dette punktet, sier Eirik.

Beste kameramobil Hvilken av de fire mobilene har best kamera? For å teste kameraene på mobilene bruker vi TV 2 hjelper degs egen fotograf Glenn Aaseby. Se filming og foto i videoen over. Han starter med å teste stabiliseringsfunksjonen i telefonene og her er alle de tre android-telefonene bedre enn iPhone på en liten joggetur. – Det er bare den dyreste iPhone Pro Max som har den nye stabiliseringsfunksjonen til Apple, forklarer Glenn. Max er også alene om en større sensor som gjør at du kan ta bedre bilder når det blir mørkere og har større telelinse. Dette er egenskaper vi kunne ønske oss på iPhone 12 Pro også. Når vi filmer rett mot sola viser iPhone sine kvaliteter. – iPhone leverer ganske mye bedre på denne testen enn Samsung, sier Glenn. Han plasserer Xiaomi på tredjeplass, mens på sisteplass kommer OnePlus som sliter med fargene under slike forhold. Men hva skjer når vi tar med kameraet ut etter mørkets frembrudd. – I nattmodus er Samsung og Xiaomi klart best, mens iPhone gjør det ganske dårlig. OnePlus leverer heller ikke så bra her. På telefoto er Samsung og Xiaomi stjernene. Xiaomi har lånt kamerateknologi av Samsung og kommer nesten like tett som Samsung. Men her er Samsung helt overlegen når det gjelder skarphet i bildet (se video). Slik zoom-funksjon er svært nyttig når man etter korona-krisen skal på konsert og har lyst til å ta nærbilde av stjernen eller hvis man vil ta bilde av barnet sitt på skoleforestilling. Både Samsung og iPhone har utrolige 108 megapiksel kamera. Bare interessant hvis du skal omgjøre bildet ditt til tapet? Nei, hvis man for eksempel tar et stort bilde på fotballbanen kan man zoome inn i bildet slik at man får målscorer tett i bildet. iPhone tar bra bilder, men det er skuffende at den mangler så mange av funksjonene til Samsung og Xiaomi. OnePlus henger også litt etter her og byr på dårligst kvalitet på bildene. – Skal du ha kameramobil er Samsung og Xiaomi klart best. Men det er moro å ta bilde med alle disse fire telefonene, sier Glenn.

Økosystemet til Apple

Den største fordelen til iPhone er at den integrerer smertefritt med resten av Apples økosystem. Overføring av bilder og videoer, fjernstyring av Apple TV og mange andre funksjoner, gjør at mange sverger til iPhone.

Samsung snakker også godt med sine egne TV`er og datamaskiner. Så det gjør det også enklere å bruke i jobb til for eksempel presentasjoner. Pennen til Samsung kan også være nyttig her siden den kan brukes som fjernkontroll. Den er også svært praktisk når man skal skrive små notater i jobben.

– Den er blitt mye flinkere til å tyde skriften og skjønner selv mine kråketegn, sier Eirik.

De to andre telefonene har ikke like mange funksjoner.

– Men med økosystemet til Google er alle disse telefonen gode arbeidsverktøy, understreker Eirik Norman Hansen.

EGEN PENN: Samsung klarer å tyde håndskriften til de fleste. Foto: TV 2 hjelper deg

Den knuste iPhone

TV 2 hjelper deg fikk ikke lov av Apple å teste hvor tøff mobilen egentlig er. Så telefonen vi mishandlet med hammer var en iPhone X med så store mangler at den likevel skulle kastes. Grunnen til at vi gjorde dette var for å markere en av lovnadene til Apple denne gangen: iPhones frontglass er fire ganger sterkere enn forgjengeren og bakglasset er dobbelt så sterkt. Selv om vi ikke fikk testet det, er det flere på YouTube som har hamret, boret og sluppet telefonene fra ulike høyder.

– Testene viser at skjermene på iPhone nå er mye sterkere. Det er bra fordi før var det Samsung som vant disse testene, men nå er kanskje iPhone best, sier Eirik.

I en test hos den russiske YouTube`eren Wylsacom, med nesten 1 million abonnenter, er det Samsung som knuser først. Men dette er en test med bare to telefoner og derfor ikke særlig vitenskapelig.

Både iPhone og Samsung er solide telefoner. Mens OnePlus og Xiaomi har litt svakere for- og baksider med forrige generasjon Gorilla Glass.

OnePlus 8T Pris: 7 790 kr med 256 GB lagring (6 790 kr 128 GB) Prisjakt.no 11. november Karakter: 6 Pluss:.... OLED-skjerm med 120 Hz-oppdatering Best på lading og godt batteri Lekkert utseende Rask databrikke Pris Minus: Ikke testet for vanntetthet Ikke best på kamera .....ellers ingenting

Vanntett

Både Samsung og iPhone er testet mot vannskader. Samsung er sertifisert til å kunne senkes 1,5 meter i ferskvann i opptil 30 minutter. Mens iPhone klarer hele 6 meter i samme tidsrom. Dette er ikke det samme som at telefonen kan brukes som dykketelefon.

Verken Xiaomi eller OnePlus er sertifisert i forhold til vanntetthet. Men flere tester på YouTube viser at telefonene blir dyppet i vann i flere minutter og fortsatt virker. Derfor virker det sannsynlig at de er sikre mot litt vannsprut og regn. Men her finnes det ingen garanti.

Overraskende resultat

Flaggskipene til Samsung og Apple er knepent de beste telefonene i testen, men til tross for den høye prisen er de ikke revolusjonerende. Derfor får begge terningkast 5.

De to kineserne til halv pris imponerer mer. Xiaomi er en komplett kameramobil på billigsalg, og får et sterkt terningkast 5. Selv om OnePlus har et litt dårligere kamera, er den fortsatt stjernen i denne testen og får terningkast 6.

– Den føles litt mer solid enn Xiaomi og har litt fetere skjerm. OnePlus er det beste kjøpet i testen, sier tek-ekspert og foredragsholder Eirik Norman Hansen.