Slår alarm om livsfarlige piller

Politiet, og flere organisasjoner slår nå alarm etter at mulige falske medisiner er i omløp i Tromsø. Så langt er tre menn i 20-årene døde som følge av overdose.

Etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, bekrefter til TV 2 at det er tre menn i midten av 20-årene, bosatt i Tromsø, som har mistet livet den siste uken.

Alle de tre funnet på privatadresser. Dødsfallene skal ha skjedd som følge av en kombinasjon av alkohol og pillebruk, og politiet har gjort beslag som setter de tre dødsfallene i sammenheng.

To av de døde skal være bekjente.

– Vi kan ikke si noe om tilknytning til miljø, annet enn at de to kjente hverandre, sier Myrvoll.

BESLAG: Politiet i Tromsø har tatt beslag i piller. Foto: Troms politidistrikt

Politiet slår nå alarm, etter å ha mottatt flere tips om mulige falske og livsfarlige medisiner er oppdaget i byen.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og vi advarer på det sterkeste mot å ta noen form for rusmidler som du ikke kjenner innholdet i, sier Myrvoll til TV 2.

På Facebook går Tromsø-politiet ut med denne meldingen:

«Det sirkulerer nå narkotiske piller i Troms som kan være potensielt dødelige. Pillene sirkulerer blant unge mennesker, og vi kan ikke utelukke en sammenheng med overdosedødsfall den siste tiden.»

Dødelige

Han forteller at det er for tidlig å konkludere hva innholdet i pillene er, da de fortsatt venter på toksikologirapport fra obduksjonene.

– Er tablettene falske?

– Det vet vi ikke, men det er i hvert fall illegale tabletter som ikke er utskrevet av lege. Det er nevnt ksalol. Det er et utenlandsk preparat, som er ganske likt Xanor eller Xanax, som vi har i Norge. Om det er dette, så er de illegalt tatt inn i Norge, og solgt på et illegalt marked. Vår største bekymring er om tablettene inneholder Fentanyl, men det kan vi ikke per nå fastslå, svarer Myrvoll.

Mistenker Fentanyl

Fentanyl er er legemiddel som er 50-100 ganger sterkere enn morfin. Ifølge Legemiddelverket har det vært hundretalls dødsfall i Sverige som følge av forfalskede piller som inneholder det livsfarlige stoffet. Flere har også dødd i Norge de siste årene, som følge av dette.

FENTANYL: Her fra et svensk beslag av falske Xanax. Foto: Simen Askjer / TV 2

I USA er falske fentanyler er av hovedårsakene til overdosedødsfall.

«Hasjtørke»

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune ser svært alvorlig på dødsfallene.

– Det er mistanke om flere rusrelaterte dødsfall enn vanlig, og det er svært bekymringsfullt, sier Kristoffersen.

BEKYMRET: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Helsetjenesten i kommunen er nå orientert om saken. De forsøker å nå ut til brukergruppene av disse pillene, blant annet ved å informere helsepersonell ved skolene.

– Vi hører fra helsetjenesten at det er «hasjtørke», og at det da er noen som får tilgang på andre stoffer. Stoffene som er mistenkt i pillene kan føre til pustestans, så det er veldig skummelt, sier kommuneoverlegen.

Spredd seg

Pillene som er oppdaget i Tromsø skal ha også ha spredt seg til andre steder i Troms og Finnmark.

– Vi har opplysninger om at vi kan ha den type stoff i Harstad også, bekrefter politistasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Magne Sletten, til TV 2.

Advarer

Brukerorganisasjon Marborg, som jobber med rusomsorg og har medlemmer med alle typer avhengighetsproblematikk, skriver følgende advarsel på sine Facebook-side:

«Det ser ut til å ha kommet et parti med Ksalol til Tromsø. Et preparat som egentlig skal ha samme virkestoffet som Xanor/Xanax men som ikke er det folk tror, men mulig blandet ut med Fentanyl. Det sirkulere blant de yngre menneskene i byen, hvor der er to dødsfall allerede knyttet opp mot dette»

