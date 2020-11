Jonas (21) ble koronasmittet i mars – kan fortsatt ikke trene normalt

For til tross for frykten for både permanent nedsatt lungefunksjon, utmattelse og myokarditt (fagordet for betennelse på hjertet), har de aller fleste koronasmittede norske idrettsutøvere vist få eller ingen tegn til langtidsvirkninger av sykdommen.

Unntaket er roeren Jonas Juel, som fortsatt er et godt stykke unna å kunne trene normalt - åtte måneder etter at han fikk sykdommen.

– Jeg var litt uforsiktig i en periode

– Jeg fikk korona helt i starten av nedstengningen av Norge. Jeg studerer til vanlig på Princeton University i USA, og universitetet der stengte ned samtidig som alt i Norge stengte ned. Jeg måtte dra hjem til Norge, og et eller annet sted på veien plukket jeg det opp. Jeg begynte å utvikle symptomer et par dager etter at jeg kom hjem, forteller han.

Symptomene var relativt milde: sår hals og litt feber.

Perioden etter at han tilsynelatende ble frisk igjen ble imidlertid komplisert.

– Det viste seg etterhvert at kroppen ikke fungerte som den skulle. Den responderte veldig dårlig på trening. Generelt fungerer ting ganske fint, men på trening er det ikke optimalt. Jeg hadde en periode hvor ting begynte å fungere litt bedre og jeg kunne trene opp mot en time daglig, men i det siste har det blitt mindre igjen. Jeg var litt uforsiktig i en periode, og da fikk jeg et lite tilbakeslag. Akkurat nå er det ganske begrenset hva jeg får gjort, sier han.

– En følelse av utmattelse

21-åringen, som i fjor sommer markerte seg med bronse i U23-VM i singlesculler i Sarasota, USA, trener i sine egne ord «minimalt» for tiden.

– Det er en følelse av overtrening og utmattelse. Spesielt utmattelse i forbindelse med trening. Det er den store tingen som holder meg igjen. Det er ikke helt som det skal, forteller han.

En rekke forskningsprosjekter rundt langtidsvirkningene for idrettsutøvere er satt i gang internasjonalt, men enn så lenge er det fortsatt en stor grad av usikkerhet knyttet til de potensielle konsekvensene nevnt øverst i denne teksten: lungefunksjon, betennelse på hjertet og klassiske overtrening - eller utmattelsessymptomer.

Juel er imidlertid sterk i troen på at han, på et eller annet tidspunkt, vil komme tilbake på det nivået han var før sykdommen.

– Jeg er veldig sikker på at det vil løsne på et tidspunkt. Og da vil jeg kunne ta opp den tråden jeg slapp i mars, for da var jeg egentlig i veldig bra form. Jeg får tett oppfølging av Olympiatoppen og helsepersonellet der, så jeg vet at jeg har de riktige folkene i ryggen, sier han, og fortsetter:

– Jeg er veldig optimistisk. Jeg har stor tro på at jeg kommer tilbake og at ting blir normalt på et eller annet tidspunkt. Men når det skjer, det er litt mer uklart.

Nedjusterer ikke OL - og VM-ambisjonene

Budskapet, at korona kan sette idrettsutøvere på sidelinjen i lang tid, er mye viktigere for Juel å få frem enn å snakke om hvor tøffe de siste månedene har vært.

– Man mangler en bit av det man pleier å gjøre i hverdagen, som jo er viktig for meg. Når det er sagt, så er jeg fortsatt fulltidsstudent og har ting å holde på med. Jeg slipper i alle fall å miste alt jeg driver med. Jeg har studier og ting å gjøre hver dag, sier han.

Sykdommen har heller ikke fått ham til å justere på de ambisiøse målene han har satt seg selv.

– Målet er å komme seg opp på et høyt elitenivå og kjempe om medaljer i OL og VM. Og det er et mål fortsatt. Jeg må prøve ikke å tenke altfor mye på det nå, men det er et mål som ligger der fortsatt, avslutter han.