AC/DC-vokalist til TV 2: – Vi legger oss aldri ned og dør

I dag slipper AC/DC ut sitt 17. album «Power Up». Dette blir første gang siden 2014 at det legendariske bandet gir ut ny musikk. Bandet har nå en gjennomsnittsalder på 67 år.

I et eksklusivt intervju med Brian Johnson på Zoom, forteller 73-åringen til TV 2 om hvordan bandet fant sammen igjen.

– For fire år siden var det ingen som trodde at dette kunne skje, men aldri si aldri, vi legger oss aldri ned og dør. Forhåpentligvis gir denne platen noe å glede seg over og noe som gjør at vi glemmer viruset en stund, sier Brian Johnson til TV 2.

Se video av intervjuet øverst i saken.

Trøblete gjenforening

AC/DC har hatt en lang trøblete vei og gå siden forrige plate «Rock or Bust» i 2014. Trommeslager Phil Rudd (66) ble arrestert i 2014 for narkotikabesittelse og drapstrusler, bassist Cliff Williams (70) sluttet, Malcolm Young (64) døde og ble erstattet av sin nevø, Stevie Young, og Brian Johnson måtte trekke seg fordi han stod i fare for å miste hørselen. Den eneste som stod alene igjen var Angus Young (65).

– Vi var sammen i Malcolms begravelse og det var veldig følelsesladet. Noen måneder etter dette spurte plateselskapet Angus om han hadde låter til ny plate. Angus hadde mange låter som Malcolm og han hadde på lager. Senere kontaktet han oss en og en, og alle ville være med. Vi dro til Vancouver og spilte inn platen, forteller rockestjernen.

«Duck walk»

Nå er gjengen samlet igjen, og alle AC/DC-fans er i ekstase og gleder seg over gjenforeningen. I musikkvideoen til første låta de slapp, «Shot in the dark», er Angus Young tilbake i skoleuniform med korte bukser, hvor han utøver sin karrakteristiske «duck walk».

– Dere slår dere aldri til ro, hvordan får dere motivasjon til å fortsette?

– Det er vanskelig å forstå. I bandet er vi bare oss selv og vi har bena godt plantet på jorda. Vi holder oss unna prisutdelinger og sånt tull, svarer Brian.

Milliarder av streams

AC/DC er et av de mest innflytelsesrike rockebandene i historien med over 200 millioner solgte album verden over, hvorav 71,5 millioner i USA alene. Back in Black fra 1980 skiller seg ut som det mestselgende albumet av et band noensinne og tredje bestselgende album av en artist.

De fortsetter å selge ut stadioner på flere kontinenter, selger millioner av album årlig og genererer milliarder av streams.

VALLE HOVIN: AC/DC har gjestet Norge 10 ganger. Her er de under deres siste konsert på Valle Hovin, juli, 2015. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Norgesvenner

Bandet har gjestet Norge ti ganger. Første gang var i Drammenhallen i 1980 og siste gang på Valle Hovin i 2015. De håper og ønsker av hele sitt hjerte å komme tilbake når alt blir bra igjen.

– Vi savner å spille i Norge og Oslo og vi kommer alltid innom dere på verdensturneer. Jeg husker hvordan fansen i Norge møtte opp i all slags vær. Vi lurte på hvordan i alle dager vi skulle komme oss fra hotellet til konsertscenen, det var helt vilt med all snøen, avslutter Brian Johnson til TV 2.