«Maskorama»-detaljen får seerne til å undre – NRK svarer kryptisk

Seerne lurer på om NRK hadde noen teknisk feil på lørdag, som røpte hvem som var bak noen av maskene i «Maskorama».

Spekulasjonene bunner i at NRK valgte å ikke vise bilder av blant andre prinsesse Martha Louise og Skam-stjernen Cengiz Al.

Se situasjonen under:

Gjettelek

Mange nordmenn fikk med seg NRKs nye satsning «Maskorama» på lørdag.

Programmet handler om at åtte norske kjente personer skal forkle seg i storslagne masker og kostymer, for så å fremføre et musikalsk nummer på scenen.

Det er opp til seerne og juryen, bestående av Jan Thomas, Nicolay Ramm og Marion Ravn, å finne ut hvem som skjuler seg under bekledningen.

DERES KONGELIGE ENHJØRNING: Jan Thomas mener hele Norges prinsesse er gjemt bak masken. Foto: Julia Naglestad/NRK

Fire av deltakerne, som har skjult identitet, har kledd seg ut som en enhjørning, ravn, viking og et troll.

Da programleder Silje Nordnes skulle si at juryen trodde vikingen enten var Alan Walker, Tshawe Baqwa eller Cengiz Al, fikk sistnevnte kun et bilde av en mann med en maske presentert. Den samme masken ble presentert da noen foreslo at trollet var Else Kåss Furuseth.

ANNERLEDES: Cengiz Al, Anette Sagen, Else Kåss Furuseth og Märtha Louise ble ikke presentert på lik linje som resten av deltakerne. Foto: NRK/Skjermbilde

– Alt kan være hint

Noe lignende skjedde også da juryen forslo at prinsesse Märtha Louise var enhjørningen, og da spekulasjonene rundt ravnen og skihopper Anette Sagen dukket opp. Da droppet NRK å ha bilder av kvinnene.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, sier følgende til God kveld Norge om bildesituasjonen:

– Det er helt tydelig at «Maskorama» engasjerer, og det er flere som har kontaktet oss angående dette. Svaret er enkelt: Alt man ser i «Maskorama» kan være hint. Utover det har vi ingen kommentar til dette.

Blandede tilbakemeldinger

Premieren på programmet har fått både hyllest og hat. Blant personene som kritiserer programmet, er TV-produsent Geir Bie. Han holdt ikke tilbake i et offentlig innlegg på Facebook.

Bie kalte «Maskorama» for «noe skikkelig rør» og «et fryktelig teit musikk-konsept». Heller ikke VGs anmelder var særlig imponert, å ga showet terningkast tre.

På den annen side, er det flere TV-seere som er svært uenige med ekspertene, og påpeker at barna synes det er gøy.

Ådland forteller at responsen etter lørdagens sending har vært enorm og at de aller fleste tilbakemeldingene har vært positive.