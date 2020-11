Kampen om reality-deltakerne - gjør ekstreme tiltak i produksjonen

Tidligere i november ble det klart at TV 2s Love Island-innspillingen utsettes på grunn av den alvorlige smittesituasjonen.

TV3s Paradise Hotel skal som vanlig spilles inn i Mexico. Oppstart vil bli noe senere enn tidligere år, men dette skal være i henhold til planen og er ikke en forsinkelse som følge av koronasituasjonen.

Ex on the Beach på sin side, velger å gjøre en vintervri på sitt konsept og TVNorge lanserer i 2021 «Ex on the Beach - Afterski», som skal spilles inn i det norske høyfjellet.

Tung stemning

Love Island, et konsept som utspiller seg i sanntid, skulle igangsettes på Gran Canaria rett etter jul. Nå er innspillingen utsatt på ubestemt tid.

ARGENTINA: Tre av deltakerne som meldte seg på for å finne kjærligheten på Love Island i fjor. Foto: TV 2

Produsent Anders Timo Christensen forteller at de ikke var langt unna å spikre start-casten da TV 2 satt ned foten på grunn av norske reiserestriksjoner.

– Nå er det tung stemning her på ITV, med tanke på at vi var så på startstreken som vi var.

Han forteller at de akkurat nå befinner seg i en avventende fase, hvor det ikke er hensiktsmessig å ta inn potensielle deltakere på intervju.

Sunt med konkurranse

Paradise Hotel, som har vært på skjermen helt siden 2009, tviholder på sin posisjon i markedet.

De hevder at de ikke har merket noen stor forskjell på antall søkere i år, men at de for tiden jobber på spreng for å sikre de beste deltakerne.

– Det er alltid sunt med konkurranse, også om gode deltakere. Det tvinger både oss og konkurrentene til å gjøre en ekstra god jobb for å finne de aller beste, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Horni på vegne av Paradise Hotel.

Vil skille seg ut

Selv om det er lett å sammenligne de tre konseptene som alle innlosjerer ungdom i en villa eller på et hotell i varmere strøk, så forteller Love Island-produsent Anders Timo Christensen at han jobber for at de skal skille seg ut fra de andre.

– Jeg kan ikke si at det ikke er noen kamp mellom produksjonene. Vi opplevde i fjor at deltakere valgte de andre fremfor oss, og opplevde også at folk kom til oss fremfor de andre.

De opplever at folk sier de har blitt kontaktet av for eksempel Paradise Hotel, forteller han.

– Men stort sett så føler jeg at folk kommer til oss fordi det er noe spesielt med Love Island som de liker. Kanskje er de spesielt gira på å få seg kjæreste.

Forlokkende med noe nytt og spennende

Ola-Magnus Svihus, senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery Networks, mener at det ikke har vært noen nedgang i antall søkere til deres vinterversjon av Ex on the Beach.

– Det er vel heller en motsatt trend. Det kan være en konsekvens av at virkeligheten er ganske kjip og vond nå, og da virker det forlokkende å kunne se frem til å være med på noe nytt og spennende, sier han.

Han forteller at det alltid er hard kamp om å finne underholdende og fine deltakere, men at det fra deres side ser ut til å løse seg fint for vinterens sesong.

Strenge regler

På grunn av smittesituasjonen vil det som foregår bak kulissene i de ulike produksjonene se ganske annerledes ut enn i tidligere år.

– Vi tar betydelig forhåndsregler. Crew og cast vil testes regelmessig, og det vil være strenge regler som skal overholdes, sier Horni på vegne av Paradise Hotel.

Da God kveld Norge tar en prat med programleder Triana Iglesias (38), forteller hun at svenske Paradise Hotel spilles inn i disse dager, og at også danskene står for tur før jul.

– Det er jo helt «insane» mye regler. Det blir ikke som å dra ned slik som det har vært de tidligere årene. Det er fult smitteteam, testing og temperaturmåling hver dag, sier Iglesias.

Selv om det blir annerledes, håper hun at det ikke skal ha noe å si for hvordan innspillingen blir.

– Men nå er jo situasjonen i verden sånn som den er. Alle må ta forhåndsregler og alle må være med på å gjøre det de kan for at ting skal være trygt, sier 38-åringen.

Også Ola-Magnus Svihus, på vegne av Ex on the Beach - Afterski, forteller at også deres innspilling blir annerledes rent produksjonsteknisk.

– Vi har et helt apparat i sving for å sørge for at denne produksjonen overholder alle retningslinjer for å ivareta smittevernet, sier han.

Venter på klarsignal

Love Island-produsenten, som synes det er vemodig å måtte utsette innspillingen, påpeker at å være isolert inne på en villa på mange måter vil være tryggere enn å være hjemme i Norge.

– Vi i ITV tenker at det ville vært fult mulig å gjennomføre, med tanke på de smittevernstiltakene vi har hatt, men når TV 2 setter ned foten er det ikke så mye vi får gjort.

De venter nå på å få nye signaler fra TV 2. I mellomtiden håper de på at situasjonen bedrer seg.

– Vi er i hvert fall en gjeng som er veldig gira på å sette i gang. Vi var jo i full fart i forrige uke, var nesten rett ved å dra, så nederlaget er fortsatt veldig ferskt.

Må tenke nytt

Ex on the Beach velger å holde seg innenlands og flytter derfor konseptet sitt til en luksushytte i den norske fjellheimen.

– Reiserestriksjoner og korona tvinger oss til å tenke nytt, men det ga oss også en anledning til å teste ut vinter-versjonen av Ex on the Beach, sier programdirektør Magnus Vatn, i en pressemelding.

Dette konseptet ble gjort i USA i fjor, under navnet «Love on the Peak», som Vatn mener ble et episk stykke reality-TV.

Konseptet går ut på det samme som i den klassiske utgaven av «Ex on the Beach», der deltakernes ekskjærester én etter én vil komme inn å kræsje festen. Ifølge Vatne vil de by på hundekjøring, ekstremsport og «brennheite sauna-dates».