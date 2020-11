Broom tester svært mange biler i løpet av et år. Men da vi hentet nye BMW 4-serie, ville alle i redaksjonen se den i virkeligheten.

Bakgrunnen for akkurat det, er noe så banalt som den nye grillen. Eller nyrene, som BMW ofte kaller dem.

De er et av den tyske premiumbil-produsentens sterkeste varemerker. Opp gjennom årene har de blitt endret, snudd og vridd på.

Noen varianter har blitt godt mottatt, andre har man knapt ment noe om – mans atter andre har blitt mindre populære.

Så har du den varianten som er valgt på nye 4-serie. Som ikke bare provoserer, men rett og slett kan gjøre folk mektig irriterte.

Kokte over

Det startet med toppmodellene 7-serie og X7. Der man virkelig dro på, og skapte et frontdesign som på ingen måter gjemmer seg bort i mengden. Nyrene er rett og slett enorme.

Og når dette blir fulgt opp også på den langt mindre og mer folkelige modellen – 4-serie – koker det over for mange.

Vulgært. Fælt. Stygt. Det er noen av betegnelsene som kan gjengis uten å sensurere. Det finnes mange flere som ikke egner seg "på trykk".

Broom-Benny forsøker å vise hva han ikke liker med nye BMW 4-serie.

Regelrett krangling

Men til tross for at de er kontroversielle, er det også noen som liker dem. Broom-gjengen er splittet i sitt syn på den nye grillen. Og siden ingen av oss er redde for å si akkurat hva vi mener, kan det tidvis bli ganske het debatt. Eller bare regelrett krangling. Tidvis på ganske barnslig nivå.

Og akkurat det skjedde, under opptaket på testen av den foreløpige toppmodellen: M440i xDrive.

Her spares det ikke på kruttet, og særlig Broom-Benny gjør sitt ståsted veldig tydelig ...

Se videoen øverst i denne artikkelen. Der får du både testen av bilen - og debatten om grillen. PS: Pass på å få med deg slutten ...

Vi kommer også snart med en vanlig test av BMW M440i xDrive, som du kan lese på Broom.no.

