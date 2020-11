Fra brettboms til ordfører

- Vi som kjørte snøbrett ble spytta på og mobba av skifolket da vi startet her på slutten av 80-tallet.

Det forteller ordfører Pål Terje Rørby (49) til TV 2. Sammen med broren og venner bodde de i en sliten russebuss som de parkerte på den gamle camping-plassen i Hemsedal. Her bodde de hver vinter fra 1990 til 1997 og kjørte snøbrett. Men i starten var brettfolket ikke veldig velkomne i bakken. De ble sett ned på.

Ordfører for Senterpartiet i Hemsedal kommune, Pål Terje Rørby, bodde i denne bussen hver vinter i mange år sammen med sin bror. Foto: Privat

- Vi fikk jo mye slengbemerkninger, men vi jobba jo om kveldene som dørvakter og assistenter i anleggene når vi ikke selv var ute å kjørte, så vi ble jo kjent med folk og akseptert etterhvert. Men det var ingen som brukte skianlegget her mer enn oss, forteller Rørby.

- Ingen var så mye i bakken som oss som sto på brett. Men det ble tid til litt festing i bussen også. Ordfører Rørby med rødt hår foran på bildet Foto: Privat

Populær mann

Bygdas ordfører fant både kjærligheten og sjela si i Hemsedal og flyttet permanent opp til bygda i 2000. Han ble oppfordret til å bidra i politikken av lokale senterpartister og ved valget i 2019 var han partiets ordførerkandidat. Sp fikk 33.7 prosent av stemmene i Hemsedal ved valget.

- Jeg har blitt så utrolig godt motatt her i bygda, makan til raust og åpent og lite fordomsfult samfunn skal du lete lenge etter. Hemsedal har åpna seg opp på en måte de færreste bygdesamfunn ville ha gjort, sier Rørby som er blitt en svært populær mann i bygda. På vår tur i sentrum kommer folk bort og skryter hemningsløst av bygutten som ble ordfører.

En av Pål Terje Rørbys (t.v.) beste venner var Lars Eriksen (i midten). Han omkom i et ras i Hemsedal julaften 2012. Christer Sogn Søvik til høyre. Foto: Privat

- Du kan ikke få en bedre ordfører enn Rørby, sier Eva Dokk som vi møter i hovedgata, som går tvers gjennom bygda med 2500 innbyggere. En opptelling av simkort i Hemsedal under vintersesongen for noen år siden viste at det var 25 000 telefoner til stede. Byen ti-dobler seg under sesongen.

- Hemsedal må derfor ha både vann og avløp, elektrisitet og helsetjenester som er tilpasset våre mange besøkende, og det klarer vi å få til, sier Rørby, som også vil at folk skal komme seg til fjells i vinter.

Sesongkort

- Vi er klare og rigga sånn at folk kan komme også under pandemien. Vi ser gjerne at folk tar hjemmekontor på hytta i stede for i byen. Så kan de ta seg et par timer i bakken eller en skitur før de jobber videre. Vi har lært mye det siste året og er forberedt på å ta i mot vinter-turistene på en trygg måte. Bare kom til Hemsedal, oppfordrer ordføreren.

Han har selv sesongkort i bakken og bruker både anlegget og fjellene så mye han kan. Og han har allerede testa nytt utstyr for sesongen.

- Det finnes nye brett nå, utviklet her på Hemsedal, uten bindinger. Du står på det som et surfbrett. Det er utrolig moro å surfe på denne måten gjennom nysnøen, sier han.

Nå satser ordføreren i Hemsedal på at hans partileder skal bli statsminister etter stortingsvalget til neste år.

- Vi har forventninger til et knallbra valg og Trygve (Slagsvold Vedum) er den beste statsministeren vi kan få. Han er i kontakt med folk på en måte som andre ikke klarer. Dette er Senterpartiets suksess, vi bryr oss om folk i hele landet, vi er opptatte av utvikling i bygdene, men vi er også opptatt av å ta vare på den urørte naturen. Her i Hemsedal skjer all ny utvikling på sørsida av hovedveien. I kommunestyret har vi vedtatt at vi ikke skal ha utbygging i det hele tatt på nordsida. Den urørte naturen er en av de viktigste fordelene vi har her i Norge, sier han.

Familien Rørby har fem hester på gården de leier. Nå vil Pål Terje ha Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister etter neste stortingsvalg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Bygutten savner ikke Oslo. Han har grodd fast i bygda der kona har plass til sine fem hester og han sjøl kan ha plass til sine to huskier i hundegården utenfor huset. Som ligger 900 meter over havet i fjellet nord i Hemsedal, med gode muligheter for jakt, fiske og turer med hundene rett utenfor stuedørene. I følge mannen fra Manglerud i Oslo er det gode liv å finne opp under fjellet, med frisk luft, god utsikt og høy himmel.