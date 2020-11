Slik påvirker avlysningen Norges VM-sjanser

Norges planlagte privatlandskamp mot Israel onsdag kveld er avlyst.

Det bekreftet NFF via en pressemelding like før halv ett onsdag ettermiddag.

Kampen skulle være den første av tre i en hektisk landslagsuke som avsluttes med to obligatoriske kamper i Nations League mot Romania søndag og Østerrike neste onsdag.

Norge er i desperat poengnød dersom de skal klare å klatre opp til 2. nivå på neste måneds trekning av VM-kvalifiseringsgruppene forut for mesterskapet i 2022.

Onsdagens kamp kunne vært med på å sikre Norge viktige poeng i så måte, og selv om det er snakk om få poeng kan det være vi går glipp av akkurat mange nok til å holde oss utenfor det nest gjeveste selskap.

– Vi forholder oss til avgjørelsen og har forståelse for den. Dersom myndighetene mener det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å spille landskamp så følger vi selvsagt dette, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

Tidligere denne uken forklarte TV 2 hvorfor Israel-møtet ikke bare var viktig trening for dem uten kamptrening, for nettopp FIFA-rankingpoengene var det definitivt viktigste aspektet ved onsdagens kamp.

Norge ligger for øyeblikket på 24. plass blant de europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Etter kampene mot Romania og Østerrike må Norge være blant de 20 beste nasjonene for å havne på nest øverste seedingsnivå før VM-kvaliken trekkes 7. desember.

Så hvorfor er det viktig å havne på seedingsnivå 2?

Lagene på nest øverste seedingsnivå (fra plass 11-20) kan ikke møte andre lag på nest øverste nivå i kvaliken. Norge vil dermed unngå å møte nasjoner som Polen, Ukraina, Sverige og Russland. I tillegg kan både Tyskland og Nederland falle ned på nivå 2 i løpet av november-kampene - den største frykten til alle andre nasjoner i de øvrige pottene.

Akkurat nå ser seedingspottene for de tre øverste pottene før kvaliktrekningen slik ut:

Pott 1: Belgia, Frankrike, England, Portugal, Spania, Kroatia, Italia, Danmark, Tyskland og Nederland

Pott 2: Sveits, Polen, Sverige, Wales, Ukraina, Østerrike, Serbia, Tyrkia, Russland og Irland

Pott 3: Slovakia, Island, Nord-Irland, Norge, Romania, Skottland, Tsjekkia, Ungarn, Bosnia og Hellas.

Norge innhar 24. plassen blant de europeiske nasjonene på FIFA-rankingen, med 1456 poeng, og har 11,4 poeng opp til Irland som innehar den forjettede 20. plassen i øyeblikket.

Se hele den aktuelle listen i faktaboksen til høyre!

Rankingen akkurat nå: 17. Serbia (1489,2)

18. Tyrkia (1486,1)

19. Russland (1480,2)

20. Irland (1467,4)

21. Slovakia (1466,5)

22. Island (1460,7)

23. Nord-Irland (1458,5)

24. Norge (1456)

25. Romania (1455,2)

FIFA-rankingpoeng deles ut og trekkes fra i forbindelse med alle landskamper, men det gis mer poeng desto større verdi oppgjøret har. En privatlandskamp er rangert nederst, men seier onsdag ville allikevel altså gitt Norge 3,3 sårt tiltrengte poeng i jakten på lagene foran.

Ser en på de andre nasjonenes motstandere de neste dagene, er det rimelig å anta at en del poeng vil forsvinne også hos våre rivaler.

Irland på 20. plass møter for eksempel England i kveld, og et scenario med både norsk og engelsk seier onsdag kveld ville over halvert det irske forspranget på 11,4.

Nå kan vi i stedet kun håpe på å være som best 8,2 poeng bak irene når onsdag blir til torsdag.

Det er med andre ord ikke uten grunn at NFF gjennom hele uken - på de digitale pressekonferansene - har påpekt at dette ikke «bare» var snakk om en treningskamp.

– Jeg skjønner at det er meninger rundt det og at noen stiller spørsmål til om det er riktig å spille en privatkamp, men norske myndigheter, UEFA og vi mener at det er medisinsk forsvarlig. Vi har jo en UEFA-protokoll som er kjempestreng, vi omgås ikke med andre. Så er det jo en kamp som ikke er sportslig uviktig, det handler om VM-kvalifisering og seedingsnivå. Vi ville vært samlet i Oslo denne uken, før vi skal spille bortekamp mot Romania og Østerrike, med eller uten den Israel-matchen, sa medieansvarlig for landslaget Svein Graff til TV 2 ved samlingens start mandag.

Viktig playoff-oppgjør i Nord-Irland torsdag

Det er imidlertid ikke gitt at det er Irland som blir Norges hovedkonkurrent i kampen om 20. plassen. Irene skal møte både England og Wales borte før en enklere hjemmekamp mot Bulgaria.

Da er det potensielt skumlere med Slovakia, Island og Nord-Irland.

Slovakia møter nemlig Nord-Irland i playoff-finale på nivå B i Nations League. Her skal det deles ut mange rankingpoeng. Fryktelig mange rankingpoeng. Island møter Ungarn i playoff-finale på nivå A.

Enkelt forklart gir seier i privatlandskamper rundt 3 poeng dersom man møter nasjoner på ca. samme rankingnivå. Seier i Nations League-kamp gir rundt 7 poeng. Seier i Nations League-playoffkamp gir rundt 11 poeng. Tap gir tilsvarende minuspoeng.

Man får litt mer poeng dersom man slår en bedre rangert motstander, og taper litt mer poeng dersom man taper for en dårligere rangert motstander.

FIFAs forklaring her (ekstern lenke).

Et unntak er dersom playoff-kampene ender med straffekonk. Skulle det ende opp med straffespark-konkurranse mellom Slovakia og Nord-Irland vil vinneren få rundt 6 poeng. Det er selvsagt et drømmescenario for Norge.

Før denne landslagsperioden startet, kunne det norske laget regne seg frem til at tre triumfer vil sende Lars Lagerbäcks menn opp på en poengsum like i overkant av 1475. Nå kan man maks nå like i underkant av 1472.

Slik ser programmet ut for Norges lagene like foran Norge:

Irland: England (b, privatlandskamp), Wales (b, Nations League), Bulgaria (h, Nations League)

Slovakia: Nord-Irland (b, playoff-finale), Skottland (h, Nations League), Tsjekkia (b, Nations League)

Island: Ungarn: (b, playoff-finale), Danmark (b, Nations League), England (b, Nations League)

Nord-Irland: Slovakia (h, playoff-finale), Østerrike (b, Nations League), Romania (h, Nations League)

Lagene ett hakk foran der igjen er også teoretisk sett mulig å nå igjen for Norge, men da skal noe mer til.

Men Russland, Tyrkia og Serbia kan nemlig også falle kraftig på rankingen i løpet av november. Taperen av det innbyrdes oppgjøret Tyrkia-Russland kan fort få nervøse dager før den siste gruppespillkampen i Nations League, og der skal også Russland møte nettopp Serbia.

Serberne selv kan fort havne i rankingtrøbbel om det blir tap mot Skottland i playoff-finalen i Beograd.

Serbia: Skottland (h, playoff-finale), Ungarn (b, Nations League), Russland (h, Nations League)

Tyrkia: Kroatia (h, privatlandskamp), Russland (h, Nations League), Ungarn (b, Nations League)

Russland: Moldova (b, privatlandskamp), Tyrkia (b, Nations League), Serbia (b, Nations League)

PS! Norges to siste Nations League-kamper påvirkes ikke av denne avlysningen. Der står et potensielt viktig opprykk til Nations League nivå A på spill. Et slikt opprykk vil også gi større muligheter for EM-plass i 2024.

Norges gjenstående kamper i 2020 (alle kamper direkte på TV 2):