I konkurransen om å være verdens styggeste bil, finnes det etterhvert en god bunke kandidater. Her skal du virkelig dra på, om du vil sikre deg en plass blant de 10 verste.

Men nå har vi funnet en soleklar kandidat til ikke bare Topp 10 – men kanskje også Topp 3!

Den prestasjonen er det italienske Aznom som står for. De livnærer seg på å bygge om mer eller mindre vanlige biler, til å bli helt spesielle.

De går løs på alt fra Fiat 500, Audi A1 og til Land Rover Defender. Eller, som i dette tilfellet, USAs nest mest solgte pickup: RAM 1500.

Og som du ser på bildene, her har man virkelig slått ut håret!

Inspirert av Rolls-Royce - og Saab?

Den mildt sagt oppsiktsvekkende kreasjonen har fått betegnelsen "hyper limousine", som skal få deg fram nesten hvor som helst.

Designet er en salig blanding av pickup, SUV og sedan. Og mens den voldsomme fronten minner vagt om noe som Rolls-Royce kunne laget i beruset tilstand, ser toppen av hekken og de hvite baklyktene ut som en flatpakket Saab 9-3.

Vi snakker altså om en ganske sammensatt designfilosofi. Shrek møter Langbein, på en måte ...

De smale vinduene bak kalles Horizon windows. De skal gi bra utsyn, men lite innsyn ...

Spesielle vinduer

Modellen, som heter Aznom Palladium, har en voldsom tilstedeværelse – og er naturligvis ment for kunder med vulgært mye penger.

Og selv om kundene gjerne vil vise fram bilen sin, er det ikke sikkert at de vil vise fram seg selv. Derfor har Aznom laget det de kaller Horizon-vinduer på C-stolpen. Smale vinduer som er plassert like ved hodestøtten, og gjør det mulig å få en bra utsikt, uten å bli observert av de som står utenfor.

Diskresjon, der altså.

Skuff i stedet for luke

En annen fiffig løsning, er bakluka. Eller, skuffen, som blir en mer presis betegnelse. Det er nemlig ikke en luke som åpnes oppover, slik vi er vant med. I stedet trekkes hele hekken utover, som en skuff.

Ikke spesielt praktisk, kanskje. Men utvilsomt noe som gjør at bilen legges merke til.

For de to som kan sitte foran, er det i utgangspunktet ikke så annerledes fra en vanlig Ram 1500. Bortsett fra masse skinn og en liten skjerm, der du kan styre kjøleskap, belysning og tidligere nevnte bagasjeromsskuff.

I baksetet, derimot, har det virkelig skjedd ting ...

Luksussofa

Her har Aznom valgt en sofa, i stedet for to seter. Og det ser unektelig ganske koselig ut, på grensen til romantisk.

Sofaen har to innebygde skuffer i armlenet på hver side, som gir tilgang til hvert sitt barskap og krystallglass.

To store skjermer er også på plass, og en elegant og håndlaget analog klokke av både gull og palladium.

Hvis du ønsker det, kan klokken plukkes ut, og brukes som et møbel i huset ditt.

Skrått bakfra er kanskje den minst pene vinkelen på bilen.

700 hk!

Bak den mildt sagt ruvende fronten, befinner det seg en 5,7-liters V8-motor. Den er utstyrt med to turboer – som gjør det mulig å hente ut svimlende 700 hk / 950 Nm.

Ifølge produsenten skal den digre doningen dermed klare 0-100 km/t på bare 4,5 sekunder.

Det skal kun bygges ti eksemplarer av denne bilen og hvert av dem kan spekkes opp nøyaktig slik kunden måtte ønske. Prisen opplyses det ikke noe om. Her gjelder det gode gamle prinsippet: Må du spørre, har du ikke råd.

Kundene er ventet å bo i Kina, Russland og USA. Du trenger nok ikke å frykte å møte denne doningen på nærmeste Rema 1000 med det første ...

