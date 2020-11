Disse tror kjendisene vinner «Skal vi danse»

Årets Skal vi danse-eventyr nærmer seg slutten, og det er kun tre kjendiser som står igjen; Andreas Wahl (37), Nate Kahungu (24) og Marte Bratberg (31).

Hvem som står igjen som vinneren av årets sesong er opp til seerne å bestemme.

God kveld Norge har tatt en prat med noen av kjendisene som har røket ut av konkurransen underveis for å høre hvem de tror at vinner årets Skal vi danse.

Kristin Gjelsvik (33)

SPENT: Kristin Gjelsvik er spent på å se om magefølelsen hennes stemmer. Foto: Espen Solli / TV 2

Influencer og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik sa at det var en drøm som gikk i oppfyllelse da hun tok fatt på Skal vi danse-eventyret.

Hun gikk ut av programmet som nummer tre, i uka med tema «Best på fest» hvor de skulle danse showdans.

Når det kommer til hvem hun tror vinner så har hun holdt en knapp på Nate Kahungu helt siden start.

– Han har både dommerne og publikum med seg, til og med Bettsson ga Nate den laveste oddsen og plasserte han øverst på tabellen, så det kommer ikke som noe overraskelse hvis han vinner.

Gjelsvik er nå spent på å se om magefølelsen hennes stemmer.

– Hans fantastiske rytme, nydelige personlighet og smittende humør går rett hjem, sier 33-åringen.

Fred Buljo (32)

Den samiske musikeren gikk ut av programmet som nummer to, i uka med tema «filmkveld». Buljo og dansepartneren Lillian Aasebø (27) fremførte en tango til sangen «Spybreak» i sin siste dans

TIDLIG EXIT: Fred Buljo og Lillian Aasebø røk ut av Skal vi danse som par nummer to Foto: Espen Solli / TV 2

Buljo tror at Andreas Wahl kommer til å stikke av med seieren i årets Skal vi danse.

– De har imponert meg fra første dans, og Andreas har vist en jevn progresjon hele veien, i tillegg er de så flinke til å gå inn i karakter og formidle en historie med hver dans, sier han.

Michael Andreassen (48)

GLEDER SEG TIL FINALE: Michael Andreassen tror det er helt åpent hvem som vinner. Foto: Espen Solli / TV 2

Radioprofilen på sin side, tror det er helt åpent hvem som vinner.

– Alle kan vinne og alle fortjener å vinne, sier han og legger til at han gleder seg til finalen.

Videre sier han at det er viktig at seerne stemmer på sin favoritt.

– Det eneste dommerne kan bestemme er hvem som havner i duell så det er i realiteten seerne som bestemmer.

Agnete «Agnetesh» Husebye (24)

Youtuberen gikk ut av konkurransen samtidig som Siri Kristiansen (42) i uka med tema «kjendisenes valg».

Hun tror at det er Marte Bratberg som vinner.

– Jeg vet at hun og Benjamin jobber beinhardt hver eneste uke, og er superflinke. Sykt imponerende hvor god hun har blitt.

Hun legger også til at hun selv har erfart hvor vanskelig det er å lære seg å danse i høyhælte sko.

AGNETESH: Youtuberen gikk ut av konkurransen i uka med tema «kjendisens valg». Foto: Espen Solli

Synnøve Skarbø (50)

LEI SEG: Synnøve Skarbø fortalte at hun var lei seg da hun måtte forlate konkurransen som nummer fire. Foto: Espen Solli

Programlederen synes det er tre usedvanlig likenes og imponerende kandidater som står igjen.

– Jeg tipper det blir tidenes jevneste finale. Men jeg spår at Marte får selveste pokalen, sier hun.

Skarbø selv gikk ut av konkurransen som nummer fire, i uka med tema «det glemmer jeg aldri», hvor hun og dansepartneren Santino Mirenna danset cha-cha-cha.

Siri Kristiansen (42)

Radioprogramlederen tror Andreas Wahl vinner. Det mener hun ville vært den beste historien, fordi verken dommerne eller publikum har hatt han som favoritt.

GOD KOMBO: Siri Kristiansen danset sammen med Tarjei Svalastog i årets Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

– På kledelig ydmykt vis har han manøvrert seg gjennom. Han elsker dans! Han hadde ikke de beste forutsetningene, men med en syk innsats og Mai sine formidlingskunstner har han levert hele veien. Mot alle odds!

Selv gikk hun ut av konkurransen etter å ha fremført det hun omtalte som en følsom og personlig dans, i uka med tema «kjendisenes valg».

– Jeg liker å tro at jeg kan fikse og ordne ting for folk, både på et profesjonelt plan, men også i nære relasjoner. Når jeg kommer i situasjoner hvor jeg må sitte på sidelinjen å håpe på at ting ordner seg, er det veldig uvant for meg, sa hun til TV 2 etter å ha røket ut.