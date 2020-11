Forkaster anken til Jensen – nå man han sone 21 år i fengsel

Eirik Jensen ble i 2020 i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i medvirkning til grov narkotikaforbrytelse under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

Påtalemyndigheten mener han har medvirket i å ha smuglet inn over 14 tonn hasj til Norge.

– Høyesteretts ankeutvalg har i en begrunnet beslutning kommet til at det ikke er grunn til å tillate anken fremmet til behandling i Høyesterett, skriver Høyesterett i pressemeldingen.

Jensen ble for dette dømt til 21 års fengsel og inndragning av utbytte på nesten 1,5 millioner kroner.

– Lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode, står det i pressemeldingen.

– Ikke funnet feil

I Jensens anke er det påberopt at det er gjort flere saksbehandlingsfeil. Det mener ankeutvalget ikke er tilfelle.

– Ankeutvalget har kommet til at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken, skriver Høyesterett.

Bakgrunnen for en av de mest omfattende rettsrundene i norsk historie er som følger:

Gjermund Cappelen ble pågrepet hjemme i Bærum sent på kvelden den 19. desember 2013. Han ble avhørt av Asker og Bærum politidistrikt allerede neste dag.

Hasjbaronen ba tidlig om å få snakke med det han kalte sin kildefører i Oslo-politiet, Eirik Jensen. Det fikk han ikke lov til. Den storkriminelle familiefaren visste ikke at etterforskerne som tok ham, lenge hadde mistenkt at det var noe som ikke stemte med deres kollega Eirik Jensen.

«Ila-samtalene»

Den 7. januar 2014 dukket to politimenn opp i Ila fengsel. De ville ta en uformell prat, siden Gjermund Cappelen lenge hadde bedt om å få snakke med politiet. Narkosmugleren visste ikke at samtalen ble tatt opp.

– Du kan ringe til min kildefører i Oslo. Han vil si at jeg er «Norges beste kilde noensinne», hører vi Gjermund Cappelen si i opptaket.

– Vi er ute etter noe litt annet. Vi tror du vet hva det er. Du har aldri blitt tatt før nå. Jeg lurer på hvorfor ikke, svarte politimannen.

Hasjbaronen forstår raskt hvem politiet vil ha informasjon om. Han svarer at han sitter på en bombe og må ha mye i retur for seg og sine hvis han skal snakke om «ham».

Blomsterspråket

I den påfølgende samtalen med politiet fortalte Cappelen om et påstått samarbeid med Eirik Jensen siden tidlig 90-tallet.

Hasjbaronen har snakket Eirik Jensen inn i den svært alvorlige saken.

Blant de øvrige bevisene i saken finnes rundt 1000 SMSer mellom Jensen og Cappelen. Flere av disse er skrevet på det såkalte «blomsterspråket».

Påtalemyndigheten mener også å kunne føre bevis for at Jensen har fått kontanter, klokker og oppussingstjenester for minst 2,1 millioner kroner.

Eirik Jensen har hele tiden bedyret sin uskyld.

I august fortalte Jensen i et intervju fra Kongsvinger fengsel at han ikke var særlig motivert for å sitte 21 år i fengsel for noe han ikke har gjort.

– Dagene går. Men det er slitsomt. Du føler jo at alt det du er vant til er tatt fra deg, så du sitter veldig alene, sa Jensen til TV 2 i intervjuet.