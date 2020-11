Utelivet i Oslo om den nye koronapakken: – Helt på trynet

Restaurantbransjen frykter vintermånedene vil fylles med konkursbegjæringer i stedet for kunder. Samtidig mener Frp-leder Siv Jensen at tilskuddene ikke kommer raskt nok.

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til den åttende krisepakken til næringslivet under koronakrisen. Totalt vil regjeringen at 17,7 milliarder skal øremerkes kompensasjon til næringslivet.

Alle er derimot ikke fornøyd. I Oslo har restaurantbransjen måttet stenge de neste tre ukene i et lokalt forsøk på å stanse smittespredning.

De nye tiltakene fra regjeringen legger til rette for at bedrifter som rammes av nedstenging kan få opp mot 70 prosent av inntektstap dekket. Det er derimot ingen utvidet bistand til å dekke lønn til ansatte.

– Det er helt på trynet. Lønn er essensielt å få hjelp til, sier Rune Johansen, som er daglig leder på Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo sentrum.

De har nå permitert alle sine ansatte. Likevel har man med dagens ordning lønnsplikt i ti dager før arbeidstakerne går over på stønad fra Nav.

Forventer å se konkurser

Johansen sier han hadde forventet at regjeringen skulle legge frem en pakke som ville dekke en del av disse lønnsutgiftene.

Det uteble. I de nye tiltakene er det derimot inkludert en kompensasjonsordning fro bedrifter med svært stort inntektsfall. Bedrifter som mister hele inntekten vil nå ha muligheten til å få dekket 70 prosent av inntektstapet. Dette vil man i første omgang kunne søke på i januar. For inntektstap i januar og februar vil man kunne søke på i mars.

Johansen tror ikke pakken er tilstrekkelig for å redde utelivet i Oslo.

– Denne stengingen kommer nok til å velte en del sesongbedrifter nå som julebordsesongen ryker. Hele november går fløyten, og desember vil også være begrenset fordi folk er redde, og det er jo forståelig. Når sånt skjer må man komme med skikkelige tiltak. Jeg synes dette er ekstremt kritikkverdig, og at de dekker 70 prosent av inntektstapet, men ikke mer enn det, synes jeg er en fornærmelse, sier han.

Han forteller at Stortorvets Gjæstgiveri hadde et svært godt 2019, og at de dermed har en buffer. Han frykter derimot for skjebnen til mange andre serveringssteder i Oslo sentrum.

–Nedstengingen betyr en ekstrem dårlig situasjon økonomisk. Vi har noe å tære på, men strikken er allerede strukket. Dette kan knekke en stor del av bransjen. Jeg blir veldig overrasket om ikke antall konkurser øker drastisk, sier han.

Ber om raskere utbetaling

Ordningen som regjeringen la fram legger til rette for at bedrifter kan få inntektstapet for perioden september/oktober i januar. Det er ikke tilstrekkelig, frykter Jarle Baer, daglig leder på Markveien mat og vinhus.

– Dette burde bedriftene fått med det samme, sier han.

BEKYMRET: Jarle Baer er daglig leder i Markveien mat og vinhus. Han frykter den siste koronapakken ikke er nok for serveringsbransjen i Oslo. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Han får støtte av Rune Johansen ved Stortorvets Gjæstgiveri.

– Hvorfor skal vi vente med det? Det gir ikke mening, sier Johansen.

Frp-leder Siv Jensen har allerede varslet at de vil fremme et forslag som hastebehandler sakene når de går i forhandling med regjeringspartiene om den nye pakken.

– Det viktigste for bedriftene nå er at vedtakene blir fattet, og at pengene kommer til utbetaling, sier hun til TV 2.

Jensen sier videre at hun er forundret over at det ikke ligger ytterligere avgiftsletter i pakken.

– Det er bra med en generell og bred kompensasjonsordning, men vi er redde den ikke treffer bredt nok. Det som forundrer meg er at regjeringen ikke gjør noe med skatter og avgifter, sier Frp-lederen.