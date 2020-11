Politisk drama etter mink-krise: Krever at statsministeren går av

I forrige uke besluttet den danske regjeringen at all mink skulle avlives, uten hjemmel i loven. Nå krever flere danske politikere at matministeren i landet går av.

Som følge av spredningen av et mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmer, besluttet den danske regjeringen i forrige uke at all mink i landet skulle avlives. Det gjelder om lag 15 millioner dyr.

Tirsdag erkjente Danmarks matminister, Mogens Jensen, at regjeringen kun hadde lovlig grunnlag for å be om at minker på gårder med smitte skulle avlives.

Lovbruddet har ført til politisk furore i Danmark.

Formannen for Dansk Folkeparti, Krisitan Thulesen Dahl, krever at Mogens Jensen (S) trekker seg som matminister.

– Et minimum her, vil være at Mogens Jensen tar sin hatt og går. Statsminister Frederiksen bør kreve at han trer av, når han selv har erkjent at han har brutt loven, samtidig som han har snakket usant i hele forløpet til hendelsen, sier han ifølge TV2.

Sofie Løhde fra Venstre, Danmarks Liberale Parti, mener imidlertid at statsministeren bør ta skylden.

– Det er statsministeren som har bedt om avlivingen, og derfor er det hun som bør ta skylden. Vi har verken tillit til en statsminister eller en matminister som gir ulovlige ordre, sier Løhde.

– Skandale

Videre sier Løhde at avlivingen av minkene er en «kjempeskandale» og «uverdig for det danske demokratiet.»

– Jeg kan nesten ikke forstå denne maktarrogansen som Frederiksen demonstrerer her. Du skal ikke komme og fortelle meg at hun, som statsminister og tidligere justisminister, ikke spurte seg selv om hun hadde lov til å legge ned en hel dansk næring, sier hun videre.

Også regjeringens egne støttepartier kritiserer lovbruddet.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti Radikale Venstre krever ifølge TV2 at avgjørelsen om avlivingen gås etter sømmene.

Mistillitsforslag

Leder i Nye Borgerlige, Pernille Vemund, skriver på Twitter at hun vil stille mistillitsforslag til regjeringen.

– Regjeringen har brutt loven. Gjennom løgn og bortforklaringer prøver regjeringens ministre nå å dekke over deres egen forbrytelse. Nye Borgerlige kommer til å fremme mistillitsvotum til regjeringen i folketingsalen.

Regeringen har brudt loven. Det er alle vist klar over efterhånden. Gennem løgn, fortielser og bortforklaringer forsøger regeringens ministre nu at dække over deres egen forbrydelse. Nye Borgerlige kommer til at stille mistillidsvotum til regeringen i folketingssalen. #dkpol — Pernille Vermund (@PernilleVermund) November 10, 2020

Dersom Folketinget utrykker mistillit til statsministeren, så må hele regjeringen gå av, eller så må statsministeren skrive nyvalg.

Kun tre ganger tidligere har en dansk regjering blitt veltet med mistillitsvotum.

Visste om lovbruddet i helgen

Statsminister Mette Frederiksen sier under en spørretime i Folketinget, at hun fikk beskjed om at de hadde brutt loven, i løpet av helgen.

– Det er en beklagelig feil. Jeg har tidligere sagt at vi kom til å begå feil (i møte med pandemien) og her er den, sier hun.

Formann i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, mener imidlertid at den forklaringen ikke er god nok.

– Jeg har simpelthen ikke fantasi til å tro på at det ikke var en eneste person i det møtelokalet som ikke tenkte: «Kanskje vi bør ha en lovhjemmel?». Statsministeren er tidligere justisminister. Jeg tror ikke på at hun ikke ved en anledning tenkte på at hun burde ha en lovhjemmel, sier han.