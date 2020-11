Mange har allerede pyntet til jul: – Folk trenger lys i en mørk hverdag

Strenge koronatiltak og mørketiden kan være utfordrende for mange. Familien Aune i Bergen bestemte seg for å gjøre noe med det.

Til vanlig ville Tanja Aune og familien pyntet til jul i desember, men nå er det andre tider. På grunn av de strenge koronatiltakene som kom forrige onsdag, ønsket familien å skape lys for alle som opplever en mørk hverdag.

– Lys gir varme og omsorg. Også håper jeg andre kan bli litt glade når de ser huset vårt, forteller Tanja Aune.

LYS I MØRKET: Familien håper at julelysene kan skape lys i en mørk hverdag. Foto: Sorosh Sadat

Utenfor huset til Aune-familien pryder både snømannen og flamingoen resten av nabolaget. Forbipasserende forteller til TV 2 at julelysene gir en ekstra glede.

Tanja er langt ifra den eneste som har funnet frem julepynten litt ekstra tidlig i år.

– De var begynt å bli tomme for diverse julefigurer på Clas Ohlson, så det er helt klart andre som er i gang. Folk trenger lys i en mørk hverdag, sier Aune.

Flere hopper på

Samme dag som de nye tiltakene fra regjeringen kom, hengte Johanne Viken Sandnes i Førde opp julepynten. Hun slår et slag mot det hun beskriver som en meningsløs sperrefrist på julegleden.

– Jeg måtte dele et innlegg på Facebook, hvor jeg skrev at jeg ville makse det som var koselig i 2020. Julestjernen er en fin påminnelse til folk om å passe på smittevernet og det som er viktig nå - nemlig å redde julen slik at vi kan feire den sammen, forteller Sandnes.

PÅ PLASS: Johanne Viken Sandnes har hengt opp en stor julestjerne. Foto: Håvard Nyhus

– Er du redd for å miste julestemningen når du starter så tidlig?

– Nei, ikke i det hele tatt. Julestemningen kommer uansett. Jeg kommer nok til å sette ekstra stor pris på julestemningen i år, forteller Sandnes.

Bilder fra hele landet

På tirsdag ba TV 2 leserne våre om å dele bilder av hvordan de pyntet til jul for å lyse opp en ellers mørk hverdag.

JULELYS: Vidar har dekorert hele huset med lys. Foto: Vidar Miljeteig / Facebook

Innlegget på Facebook har fått over 600 kommentarer og bildene har strømmet inn.

– I år blir det tidlig pynting her! Vi trenger lys i mørket for å kompensere for en kommende amputert, men sikker feiring, skriver en leser.

SNART FERDIG: Silje skriver at hun snart er ferdig med å pynte til jul. Foto: Silje Karin Teig

– Vi merker det

Butikksjef for Clas Ohlson, Bjørn Anders Faleide, forteller til TV 2 at de allerede har hatt en del kunder innom for å planlegge julestemningen.

– Vi merker det faktisk her. Nå er det mer og mer spørsmål om jul. Flere kommer for å kikke på julelys og planlegge hvordan de skal pynte, forteller Faleide.

BLÅTT TRE: Ingrid skriver at hun ikke har utelys, men har satt opp et lite tre for å julestemning. Foto: Ingrid Marie Viken / Facebook

På spørsmål om hvorfor Faleide tror folk allerede planlegger julestemningen, svarer butikksjefen:

– Nå må vi holde oss mer hjemme, slik som statsministeren oppfordrer. Hvis vi skal få den gode julefølelsen, er det viktig å pynte litt ekstra, svarer Faleide.