Norge må stoppe denne israelske målmaskinen

Se Norge-Israel osndag fra 17.30 på TV 2!



Den israelske landslagsspissen Eran Zahavi har levert scoringer på løpende bånd de siste sesongene, men det er ikke bare prestasjonene på banen 33-åringen har gjort seg bemerket for.



– Det er en spiss som er i form, og det er det alltid skummelt å møte. Han var også blant de mestscorende i den forrige EM-kvalifiseringen, hvor kun Harry Kane var foran på toppscorer-listen. Han hadde like mange mål som Cristiano Ronaldo, og det for et langt svakere landslag, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Fra 2013 til 2016 spilte Zahavi for Macccabi Tel Aviv, hvor han scoret 122 mål på 157. Deretter gikk ferden videre til Kina, hvor han har bøttet inn mål for Guangzhou R&F i den kinesiske superligaen, og det ble 103 mål på 117 kamper før han vendte tilbake til Europa.

Han har vært en notisrisk målscorer i mange år. Hat tricket hans i Israels forrige landskamp mot Slovakia tegner et godt bilde av han, sier Finstad Berg og fortsetter:

– Det er en dødball hvor han scorer på hodet, en klassisk goalgetterscoring og en avslutning fra litt utenfor 16-meteren, hvor han legger ballen til rette og banker til.

Se hat tricket til Zahavi i Israels forrige landskamp i videovinduet øverst!

Senket Rosenborg på Lerkendal

I september ble han hentet til Nederland for å skyte PSV til suksess. Det har han til dels allerede gjort.

Tidligere i høst fikk nemlig Rosenborg unngjelde på Lerkendal. I playoffkampen til Europa-League scoret Zahavi PSV sitt første mål mot trønderne i det som var hans debut for klubben.

Zahavai hadde også assist på det andre målet i 2-0-seieren, og var svært delaktig i at Rosenborg sin Europa-drøm denne sesongen brast.



– Det er nok spesielt noen trøndere som kommer til å dra kjensel på han vil jeg tro, sier Finstad Berg.

Urokråke

Zahavi har ved flere anledninger havnet i trøbbel. Senest i september ble stjernespissen arrestert i Israel.

"הביאו 4 שוטרים, נגמרו האנסים?": תיעוד מעצרו של ערן זהבי@hadasgrinberg pic.twitter.com/ZVGM201hlM — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2020

Dagen etter en landskamp skal 33-åringen hatt noen venner over på besøk, og etter hvert som det kom inn naboklager om støy valgte politiet å rykke ut. Det endte med noen timer i fengsel for Zahavi før han slapp ut igjen.



Spissen har også vært på kant med landslaget. Våren 2017 valgte Zahavi og bryte med landslaget mitt under VM-kvalifiseringen.



Etter et hjemmetap mot Makedonia ble Israel buet ut sine egne fans. Den da 30 år gamle Zahavi valgte å rive av seg kapteinsbindet og kastet det på gresset. Det israelske fotballforbundet valgte å utestenge kapteinen på ubestemt tid for hendelsen, før han etter hvert selv meddelte at han ikke ville spille for landslaget mer.

Tilbake

Det tok derimot ikke veldig lang tid før Zahavi og landslagsledelsen ble venner igjen. Sommeren året etter var han tilbake, og urokråka har også et svært respektabelt målsnitt på landslaget.

– Det er en veldig spennende spillertype, og jeg er ganske sikker på at det norske landslaget har brukt mye tid på å forberede seg på han, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

På 57 landskamper har Zahavi notert seg for 24 nettkjenninger. 18 av de har kommet på de siste 17 kampene.