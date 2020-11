Takker én deltaker etter dramatisk uke: – Ga meg et spark i baken

Grønnerud var storbonde i forrige uke, og vant en kniv som vil gi ett poeng i en finale, om hun kommer dit.

– Det er selvsagt gøy å være eneste jente på gården som er storbonde to ganger, og faktisk eneste på gården med to kniver – noe har man gjort rett da, sier hun til God kveld Norge.

Ukesoppdraget ble godkjent etter en dramatisk uke, hvor hun, medhjelper Thor Haavik (26) og Sindre Nyeng (23) bestemte seg for å gjemme unna deler av ukesoppdraget, og forfalske en sabotasje.

Dermed ble flere uskyldige deltakere mistenkt og beskyldt for å ha sabotert ukesoppdraget, uten å ha gjort noe galt. Se videoen nedenfor, som forklarer situasjonen:

Hun har skrevet et takkebrev på Instagram til hjelperen Sindre Nyeng (23), hvor hun sier det er hans fortjeneste at hun fikk gjennomført ukesoppdraget.

– Du ga meg et spark i baken når jeg trengte det, og en klem når jeg trengte det. Du er en reflektert, kunnskapsrik og dønn ærlig samtalepartner. Jeg håper inderlig du vinner årets Farmen, ingen fortjener det mer enn deg, skriver hun.

– Takknemlig

Lovordene til 47-åringen stopper ikke der, hun takker ham også for å ha gjort oppholdet bedre for henne.

– Du er utrolig dyktig, både teoretisk, akademisk og praktisk: Et unikum! Det skal bli spennende å følge deg på din vei, det må bli suksess – uansett! Takknemlig for vennskapet vårt. «Bobla» ble ekstra fin fordi du var der.

Nyeng sier til God kveld Norge at han syns innlegget var en svært hyggelig gest.

– Hun anerkjenner meg som person og væremåten min. Jeg har alltid vært en person som er dønn ærlig, samtidig glad i å finne på ting. Det at «IC» satte pris på mitt knep med ukesoppdraget og at jeg var en motivator for alle inne på gården, det varmer. Jeg er utrolig glad for at min væremåte inspirerer og har bidratt til at alle har hatt en fin opplevelse av Farmen. Det var viktig for meg å være en bidragsyter både som en praktisk ressurs og samtalepartner hvis noen hadde litt tyngre dager.

HJELPERE: Grønnerød har tidligere sagt at Thor Haavik er den eneste deltakeren hun stoler hundre prosent på. Denne uken ga hun en spesiell takk til Nyeng, som i likhet med Haavik var hjelperen hennes. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ikke en spoiler

Nyeng kommer overens med de fleste på gården, og tror det skyldes høy arbeidsmoral og at han stiller opp når noen trenger en å snakke med.

At «IC» skriver hun håper Nyeng vinner Farmen er ikke en spoiler, slik mange fans tolker det som. Deltakerne har ikke får lov til å skrive hva som skjer fremover i sesongen. Dette speiler kun hennes inntrykk av Nyeng som en verdig vinner av konkurransen.

– Det er utrolig stas at hun syns at jeg fortjener å vinne farmen. Det kommer vel på grunn av at jeg jobbet hardt og bidro positivt på alle mulige måter jeg kunne. Jeg delte av kunnskapen min og pågangsmot. Nå er jo Farmen slik at det er ikke den som jobber hardest som alltid vinner Farmen, så man må følge med å se hvordan det går.

Spennende uke

Da «IC» var storbonde valgte hun Karianne Vilde Wølner (26) som førstekjempe. Hun tapte tvekampen mot sin bestevenninne inne på gården, Karianne Kopperstad (28).

De to bestevenninnene inngikk en avtale med Daniel Viem Årdal (31) før tvekampen. Denne avtalen gikk ut på at uansett hvem som taper, så velger de ham som storbonde, slik at han igjen kan velge «IC» som førstekjempe.

Om Wølner holdt løftet sitt, kan du se på TV 2 klokken 21:40.