Dette sier Ødegaard om egen skadesituasjon

Martin Ødegaard har ikke mye fotball i beina de siste ukene. Nå er han klar for å bidra for Norge.

Se Norge-Israel onsdag fra 17.30 på TV 2!

Dagen før privatlandskampen mot Israel hadde Lars Lagerbäck med seg Martin Ødegaard på pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Real Madrid-spilleren er med i Norges tropp, til tross for skadeproblemer de siste ukene.

– Det var ikke noen tvil om det. Jeg var 100 prosent klar til forrige Madrid-kamp. Det var aldri noen diskusjon verken med landslaget eller klubb om det , sier 21-åringen.

Ødegaard har kun spilt 25 minutter fotballkamp - som innbytter i det overraskende 1-4-tapet for Valencia i helgen - siden de forrige norske landskampene i oktober. Også da virket han noe redusert, og var umiddelbart ute av Real Madrid-troppen da han returnerte til Spania.

– Kroppen kjennes ganske bra ut akkurat nå. Det har vært en litt trøblete periode med litt skader og sykdom en stund. Det er godt endelig å være tilbake, sier Real Madrid-spilleren.

Ser fremover, men innrømmer at det er tøft

Kneskade i sommer er blitt etterfulgt av både sykdom og leggskade, men nå ser unggutten fremover.

– Jeg kom tilbake fra skade først med kneet og trengte tid til å bygge opp det. Da det ble bra, ble jeg syk, og så fikk jeg det i leggen. Jeg kjenner meg veldig bra nå. Jeg føler meg frisk og rask, fikk en halvtime sist og føler meg bra. Jeg håper kroppen svarer bra fremover, sier Ødegaard.

Han innrømmer imidlertid at det var en tøff psykisk påkjenning å gå rett fra nedturen i playoff mot Serbia til en hverdag i Madrid med skade, pandemi og isolasjon etter en hanglete sommer og høst med uflyt.

– Det blir litt ekstra tøft nå når man har skader, tøffe situasjoner, man er mye isolert, mye alene og det er vanskelig å få besøk. Det blir litt ekstra tøft på den biten. Men det er ting man må håndtere. Jeg føler at alt dette er med på å gjøre meg sterkere. Jeg velger å ta det som en bra test, og ikke klage for mye, sier han.

Se Ødegaards svar i videovinduet øverst. Der ser du også hva han svarer på spanske avisers skriverier at han nå trengs som «Real Madrids frelser»!

«Boble i isolasjonen»

Flere av landslagsspillerne har kjent hverandre i mange år, og spilt sammen også på aldersbestemte landslag. Landslagssjef Lagerbäck tror derfor at spillergruppen trives med å komme seg ut av klubboblen.

– Min opplevelse er at spillerne virker å trives veldig bra sammen. De synes det e gøy å komme hjem. For meg føles det som at om de har hatt det tøft i sitt hjemmemiljø, så føler de at det er veldig gøy å komme hit, sier svensken til TV 2.

Mandag informerte landslagets lege Ola Sand om hvilke tiltak som er iverksatt, og spillerne har muligheter både for kortspill, biljard og andre aktiviteter i fellesskap. Ødegaard er også klar på at hotellitilværelsen med sine landsmenn er et positivt avbrekk fra Madrid-livet i øyeblikket.

– Det føles veldig godt å komme hit og se kompiser som du har spilt med fra vi var veldig unge, som du kjenner godt. Sosialt er det en ekstremt bra gruppe, og vi trives godt sammen. Selv om vi er isolert på hotellet hele samlingen, så er det sosialt sett litt enklere enn hverdagen i klubb sånn som det er nå.

– Er det som en boble i isolasjonen?

– Ja, helt klart. Vi trives veldig godt sammen og har det bra, så for vår del tror jeg ikke det er noe stort problem å være «stuck» med hverandre på hotellet.

– Jeg ser ikke noen grunn til å klage

Ødegaard melder seg klar til kamper, og synes det er vanskelig å svare på om det er et press på de beste spillerne til å spille mer kamper enn kroppen egentlig er klar for i disse dager.

– For min del elsker jeg å spille fotball. Men sånn som det er nå, krever det en del ekstra på det du gjør utenom. Restitusjon og alt spiller inn. Man må være ekstremt nøye på alt det der for å komme seg gjennom. Det er mye kamper, og det er sånn det er.

– Man må sørge for å være best mulig stilt til hver kamp og hente seg inn så raskt som mulig. Det er ikke så mye annet å gjøre. Jeg ser ikke noen grunn til å klage på det, jeg føler meg heller heldig som får drive med det jeg liker aller best, sier Norge-profilen.

Norges gjenstående kamper i 2020 (alle kamper direkte på TV 2):

11. november, Norge - Israel, privatlandskamp

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

Se Norge-Israel onsdag fra 17.30 på TV 2!