– Avlys kampen mot Israel

Håndball-folket forstår ikke at det kan spilles treningskamp i fotball, mens europacup-kamper i håndball blir utsatt eller avlyst.

– Det er helt uforståelig at Norges landskamp mot Israel blir spilt. Vi er inne i en pandemi og Norges Fotballforbund burde selvsagt avlyst denne kampen.

Det er Terje Markussen, daglig leder i Norges beste håndballklubb, Kristiansand Vipers, som står bak denne påstanden.

Hans klubb, Vipers, har fått utsatt flere europacup-kamper. Det samme har Elverum på herresiden. Markussen klager ikke over forskjellsbehandling, men mener at i dagens alvorlige situasjon må alle ta ansvar.

Markussen får støtte av daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen. Han registrerer med stor forundring at det skal spilles en betydningsløs landskamp mot Israel i morgen. Han ser også at Molde spiller europacup-kamper i fotball, Vålerengas kvinnelag i fotball har møtt et lag fra Færøyene og skal i neste kamp spille borte i Litauen. Samtidig får Elverum sine internasjonale kamper i håndball utsatt eller avlyst.

– Jeg tror vi i håndball har like strenge krav når det gjelder smittevern som fotball bortsett fra karantene-bestemmelsene. Og vi i håndball var, som fotball, unntatt fra visse korona-krav, men for to uker siden ble håndballens dispensasjon inndratt, forklarer Mads Fredriksen.

– Hvorfor er det forskjell på håndball og fotball?

– Nå vil sikkert noen si at fotball er viktigere enn håndball, men når det gjelder kravene til smittevern som så ser jeg kun en forskjell: Fotball bruker charterfly til sine internasjonale kamper. Det har ikke vi økonomi til å klare, sier Fredriksen.

Elverums daglige leder forteller også at torsdagens NM-kamp mot Drammen også er utsatt. Årsaken er nye krav til karantene. To av spillerne til Elverum og en av Drammens spillere var sist uke på landslagsoppdrag. Selv om de alle tre har testet negativt på koronatest så må de i karantene.

Det er ikke bare i håndball-miljøet man reagerer på landskampen. Oslos byrådsleder Raymond Johansen synes det er uforståelig at Norge skal møte Israel til kamp i hovedstaden samtidig som resten av byen stenger ned.

– Det er rovdrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sier Johansen til VG.

Forrige uke ble det besluttet at Oslo går inn i en ny sosial nedstenging på grunn av den økende koronasmitten.

– Jeg må ærlig talt si at det er pussig på alle mulige måter. Jeg må minne om at da vi stengte ned Oslo forrige gang, 12. mars, var det en annen stor begivenhet samme dag: Liverpool – Atletico Madrid, sier Johansen.

Liverpools åttedelsfinale i mesterligaen mot Atletico Madrid ble spilt onsdag 11. mars foran 53.000 tilskuere. Med blant annet 3.000 spanjoler på tribunen har kampen blitt sett på som mulig smitteårsak i Liverpool.

Ingen tilskuere vil få se onsdagens kamp på Ullevaal.

Landslagssjef Lars Lagerbäck forstår at det stilles flere spørsmål ved at det spilles landskamp på Ullevaal onsdag mens Oslo stenges delvis ned.

– Jeg har full respekt for det synet mennesker i bestemmende myndigheter har, sa Lagerbäck på en pressekonferanse tirsdag.