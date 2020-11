Derfor vraker Coca-Cola den ikoniske julereklamen etter 25 år

«Holidays Are Coming»-kampanjen blir satt på pause under koronapandemien.

Det er mange som forbinder den røde Coca-Cola-lastebilen med jul, men nå har selskapet bestemt seg for å gå nye veier.

Coca-Cola bekrefter overfor TV 2 at de i år vraker den kjente «Holidays Are Coming»-reklamen og -turneen.

I fjor var den røde Coca-Cola-lastebilen innom 21 norske byer fra nord til sør, men smittesituasjonen i landet gjør at den nå må vente i garasjen til pandemien er over.

PAUSES: Den tradisjonelle juletraileren blir ikke å se på TV i jula 2020. Foto: Coca Cola

Markedssjef i Coca-Cola Norge, Pål Strutz, forteller at det er unntaksåret 2020 som får følger for kampanjen.

– Juletrailerens Norges-turné har blitt en populær tradisjon. Enkelte år kontakter folk oss allerede i oktober for å be om at den skal besøke deres hjemsted, det synes vi er veldig hyggelig. I år må imidlertid juletraileren bli stående i garasjen, sier han.

Og:

– Vi følger selvfølgelig myndighetenes koronaretningslinjer, men vi håper at vi neste år igjen kan la den lysende traileren – og nissen som jo for så vidt også er i risikogruppen – besøke alle som gleder seg til det, sier han.

Hundre år med Cola-nisse

I en pressemelding skriver Coca-Cola at det er hundre år siden de begynte å bruke julenissen i sine reklamer, og at det er 25 år siden den ikoniske reklamen med julenissen i julelastebilen ble sendt på TV.

I år blir reklamen skiftet ut med en ny reklame, «The Letter», som er regissert av den Oscar-vinnende regissøren Taika Waititi.

Waititi står blant annet står bak filmen «Thor: Ragnarok».

Se reklamefilmen øverst i artikkelen.

Handler om nærvær

Ifølge pressemeldingen handler reklamefilmen om en far som forsøker å få datterens brev til julenissen frem i tide.

De skriver at reklamen skal viderebringe et «hjertevarmt budskap om å være til stede med dem man er glad i».

«Filmen handler om nærvær, og budskapet er at du skal gi den gaven kun du kan gi: Det selv. Dette året har vært vanskelig for mange, og julen vil ha stor betydning. Vi synes derfor at det var passende å besøke vårt univers og gjør vår julereklame enda mer relevant,» står det.