Caroline (19): – Koronapandemien har gjort meg ensom

Caroline Clausen (19) vokste opp i Tysvær kommune i Rogaland. Hun gikk ut av videregående skole våren 2020, og tilhører derfor det såkalte «koronakullet» – ungdommene som måtte forholde seg til stengte skoler og digital hjemmeundervisning.

– Hvordan opplevde du vårens nedstenging av din skole?

– Først var det fint med en pause fra alt stresset. Deretter var det dumt å ikke være på skolen med venner og lærere. Vi var heldig som hadde en god digital undervisning.

Russetiden er for mange høydepunktet etter 13 års skolegang. Også den ble annerledes for Caroline og hennes medstudenter.

– Jeg var en del av Krussen, Kristenrussen, og de planene vi hadde måtte avlyses på grunn av korona. Eneste russefeiringen vi hadde, var at vi gikk med russebuksen en uke på skolen.

Drømmestudiet

Gjennom videregående jobbet Caroline hardt for å nå sine mål. Drømmen var medisinstudiet.

I høst kom hun inn på drømmestudiet først i Oslo, så Bergen. Caroline valgte det siste og flyttet fra den lille hjembygda si.

MYE ALENE: Da Caroline Clausen flyttet til Bergen, var hun alene store deler av dagen. Foto: Privat

Hun hadde nådd målet og var klar for en ny epoke i livet. En fremtid der hun også skulle etablere seg i studentmiljøet og få nye venner.

Så kom den andre koronabølgen og med den fulgte nye og strengere tiltak, deriblant nedstenging av høyskoler og universiteter. Studentene måtte igjen forholde seg til digitale forelesninger.

Førsteårsstudent og ny i byen

Førsteårsstudenten flyttet til Bergen etter fadderuken var avsluttet.

– Det startet med et digitalt oppstartmøte, deretter fortsatte det med digitale forelesninger. Jeg traff først medstudenter i slutten av september, da vi hadde laboratoriet.

Videre forteller 19-åringen at hun så langt kun har hatt seks fysiske oppmøter på fakultetet, og det var i forbindelse med laboratoriet. Ifølge Caroline hadde hun ikke sjans til å bli kjent med noen der.

Hun oppsøkte også noen kristne aktiviteter, men også der var det strenge koronatiltak og ble etter hvert avlyst.

Ensom på hybelen

Så bestemte hun seg for å skrive en kronikk i Aftenposten Si ;D, som fikk tittelen: «En beretning fra en førsteårsstudent».

– Jeg bruker skriving som terapi. Der får jeg ut tanker og følelser. Jeg kjente på at jeg var lei av å sitte alene på en hybel i en by der jeg ikke kjente noen.

ALENE PÅ HYBELEN: Caroline tilbrakte hele døgnet alene på denne hybelen. Foto: Privat

Caroline forteller at hun mistet motivasjonen og følte seg dårlig. Hun satt inne alene på hybelen hele døgnet. Der hadde hun digital forelesning alene, hun spiste middag alene og så ingen i løpet av døgnet.

På sosiale medier så hun venner hjemmefra som delte fra sitt nye liv. De viste hvor bra de hadde det, hvor mange nye venner de hadde fått og deres felles opplevelser som turer og spillkvelder. Det forsterket ensomhetsfølelsen.

– Jeg skulle gjerne hatt noen å gå tur med eller hatt spillkvelder sammen med.

Mange ensomme studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer opp mot 240 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. De er svært bekymret for studentene under koronapandemien og kjent med at mange føler på ensomheten.

Felipe F. Garcia, nestleder i NSO, beskriver dagens situasjon som bekymringsfull fordi ensomhet og psykiske plager kan føre til at flere faller av studiet.

De er spesielt bekymret for de yngste som kommer rett fra videregående.

ENSOMME STUDENTER: Felipe F. Garcia, nestleder i NSO, sier de er bekymret for studentene. Foto: God morgen Norge

– Hvorfor er det verre for førstegangsstudentene?

– De skal begynne en helt ny tilværelse på et nytt sted der de ikke kjenner noen og mange flytter for første gang i livet, sier han til God morgen Norge.

Han legger til at dette var en av årsakene til at NSO ville ha fadderuker tidlig i høst. Hensikten var blant annet å forebygge ensomhet for førsteårsstudenter. Det er ifølge han noe annet for dem som har lagt bak seg ett studieår. De har rukket å få et nettverk.

Åpenhet om den vanskelige følelsen

Caroline forteller at hun har fått en rekke positive tilbakemeldinger etter at hun åpnet opp om ensomheten. Også foreldrene hennes har fått tilbakemeldinger fra andre foreldre med barn som har opplevd og opplever det samme som 19-åringen.

– Jeg har fått mange meldinger fra andre studenter som er glad for at jeg setter fokus på følelsen. Fordi det er vanskelig å være ensom.

Foreløpig ser det ut som mange studenter må forholde seg til en ny hverdag med digital undervisning og fravær av sosial møteplasser.

Garcia mener dagens studentsituasjon er et helt nytt territorium for alle, og derfor kan det være vanskelig å finne ut av hvordan en skal nå hverandre.

– Har du et råd til førsteårsstudentene?

– Jeg vil oppfordre dem til å legge vekk stigmaet om å ikke ta kontakt med ukjente. Tørr å ta kontakt. Det verste som kan skje er at du får en ny venn eller vennegjeng.

Caroline valgte å flytte hjem igjen til Tysvær. Hun har digital undervisning og vil bli værende der til Universitetet i Bergen åpner opp igjen.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det ganske bra, fordi jeg har familie og venner rundt meg. Motivasjonen og konsentrasjonen er blitt mye bedre og jeg kjenner ikke på ensomheten lengre.