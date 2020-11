Fremmer benkeforslag for å få Carl I. Hagen inn på Stortinget

– Glem nominasjonskomiteen, jeg har nettopp spilt Hagen inn igjen gjennom et benkeforslag, sier Jacobsen til TV 2.

Ifølge lederen i Oslo Frp har Hagen bekreftet at han stiller til kampvotering om tredjeplassen på stortingsvalgslisten når Oslo Frp skal velge sine kandidater 5. desember.

Hagen var foreslått som nummer tre på det første utkastet til nominasjonskomiteen, og det vakte stor oppsikt at Frp-veteranen var vraket da den endelige listen ble kjent for en uke siden.

– Jeg er sjokkert og lei meg for dette. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke hvordan de kan ønske å vrake sin gamle partiformann, sa Hagen til TV 2 etter at listen ble kjent.

Sikker på seier

Partileder Siv Jensen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sto på de to første plassene, mens bystyrepolitiker Aina Stenersen var ført opp på tredjeplass.

Men nå er det altså duket for kamp om tredjeplassen.

– Hvor sikker er du på at Hagen vil vinne en kampvotering?

– Det er ingen som kommuniserer mer med velgerne og medlemmene i Oslo Frp enn meg - han har stor støtte, det vet jeg, og det er derfor jeg har spilt han inn, sier Jacobsen.

– Jeg setter stor pris på at lederen i Oslo Frp fortsatt vil ha meg på kampplass, og det blir en spennende konkurranse, sier Hagen til TV 2.

Ifølge sikre kilder hadde et flertall på sju av de 13 bydelslagene i Oslo Frp spilt inn Hagen til tredje eller andreplass på listen.

Han eget bydelslag, Ullern Frp ønsker Hagen på andreplass etter partileder Siv Jensen, men foran stortingsrepresentant Christin Tybring-Gjedde.

– Vi må støtte vår egen kandidat. Han er en fantastisk person, som har bygget opp partiet og gjort en god jobb for Frp. Han er kjent overalt, og får fram Frps politikk, sier lokallagsleder Berit Jensen Riis i Ullern Frp til TV 2.

Tre kandidater til tredjeplassen

TV 2 har fått bekreftet fra tre partilag i Oslo at de ønsker Resett-journalist Maria Zähler inn på tredjeplass, på bekostning av både Stenersen og Hagen.

Jacobsen understreker at både Stenersen og Zähler er gode kandidater, men at de ikke når opp til Carl I. Hagen.

– Carl er solid, han har nesa i grunnfjellet, og det vil være en oppside at han representerer Oslo Frp i valget.

Nominasjonskomiteen ga ingen begrunnelse for at Hagen ble vraket, men flere lokallagsledere TV 2 har snakket med peker på at Hagen er valgt som toppkandidat for Oppland Frp, og at han har lovet å reise rundt og drive valgkamp der.

– Friskt pust



Bydelslagene Grünerløkka, Bjerke og Østensjø Frp ønsker seg Zähler framfor Hagen.

– Det handler om at alle som er foreslått på de tre øverste plassene er over femti år, og at Hagen skal drive valgkamp i Oppland. Vi må ha noen som kan være hundre prosent tilstedeværende i Oslo, og som gjenspeile befolkningen der, sier lederen i Østensjø Frp, Anders Kjennerud til TV 2.

Bjerke Frp støttet først Hagen, men går inn for en fornyelse etter at nominasjonskomiteen vraket Hagen.

-Vi støtter Carl, men regner med at nominasjonskomiteen har en god begrunnelse for sin innstilling. Zähler er ung og lovende og er god til å argumentere for seg. Vi trenger et frisk pust, sier lokallagsleder Bjørn Radoslav Vedahl til TV 2.

To mulige vinnerlodd

Men lederen i Oslo Frp mener Hagens erfaring og kapasitet gjør ham til den beste kandidaten blant de tre som er aktuelle for tredjeplassen.

– Hagen skal drive valgkamp i Oppland, har han da tid på å drive valgkamp for Oslo Frp samtidig?

– Ja, det tror jeg. Han har stor kapasitet, er veldig rutinert og har mye å tilføre.

Verken førsteplassen i Oppland eller en tredjeplass i Oslo er sikre plasser for Frp i stortingsvalget, men at Hagen står høyt på listene i både Oslo og Oppland styrker hans sjanse til å komme inn, mener Jacobsen.

–Jeg vil uansett se Carl på Stortinget, og sjansene er større hvis han får to lodd, og ikke ett, sier lederen av Oslo Frp.